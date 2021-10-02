【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月廿六癸未木開日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：拆卸、掃舍、求醫

忌：嫁娶、動土、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：3、4、6、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座

跟別人洽談公事要聽對方意見，忌自以為是。

金牛座

心態消極，不求有功，但求無過，做事效率低。

雙子座

做甚麼事都要想清楚，並要做好時間管理。

巨蟹座

獲另一半全力支持，棘手問題有望迎刃而解。

獅子座

身心需要一次調整，過度勞累會令健康受損。

處女座

工作量超出負荷，身體響起壓力爆煲的警號。

天秤座

很想放空自己，不妨出外閒逛，歎個下午茶。

天蠍座

可按自己的想法行事，度過不受打擾的一天。

人馬座

追求物質享受，未必買到快樂，還會惹麻煩。

山羊座

多管閒事零好處，宜做好本分，保持低調。

水瓶座

不要收埋自己，多與人溝通可獲得有利資訊。

雙魚座

跟家人、朋友保持溝通，可加深彼此的情誼。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）蛇 財運旺

（跌）雞 易犯錯

鼠

才思敏捷，有想像力，事業發展具優勢。

牛

是日沖煞，運勢一般，正能量不可少。

虎

人緣佳，有貴人撐，生活稱心冇煩惱。

兔

偏財運大好，有望在正職以外賺一筆。

龍

工作表現跟預期有落差，負能量大增。

蛇

財運非常好，有利做生意，開單冇難度。

馬

春風滿面，易吸引異性，脫單機會來了！

羊

事業運欠佳，勿因一時失意而自暴自棄。

猴

桃花旺，陪伴侶逛街散步，感情可升溫！

雞

做事粗疏，判斷力下降，勿做重要決定。

狗

投資股票有利可圖，但要懂得見好就收。

豬

小人在背後搞破壞，工作進度未如理想。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

水星天秤座逆行

水星於9月27日開始本年度最後一次逆行，大約為期20多天。相信很多人都聽過水星逆行這個占星術語，以為這個星象會帶來衰運，但究竟會帶來甚麼不便？

之前提及過水星逆行不是水星真的反方向而行，今次於天秤座逆行，日期由9月27日至10月18日，在這段期間，凡是跟水星有關的事都可能受到影響，例如人與人之間的溝通、電腦手機、通訊系統、地方與地方之間的交通、貨品運輸等。

水星逆行可能帶來的不便，主要是延遲、停滯不前，或有重做的可能性，有幾個星座朋友要特別留意。天秤座及白羊座，在感情或人際關係上，事事都要跟對方說清楚，不要以為或假設對方會知道及明白，避免不必要的誤會。處女座的朋友，凡於消費之前，了解多一些你所購買的東西，包括價值及條款，免得後悔。山羊座朋友要留意工作上的文件儲存，以及跟上司客戶之間的重要商議，一切白紙黑字最為安全。雙魚座的朋友，不要以為別人對你說的話是有某些隱藏意思，有懷疑時可向對方問多幾句，肉眼看到的表徵不要信以為真。