馮盈盈「多姐」上身　踩入NFT成無綫第一人

無綫藝人馮盈盈除了拍劇、參加綜藝節目和做司儀外，最近因踩過界設計珠寶，並進軍NFT（非同質化代幣）市場，性格愛冒險喜試新鮮事的她，變身真正的「多姐」，全賴身邊多貴人。

盈盈早前在劇集《智能愛人》中飾演高科技智慧型的「多姐」，維肖維妙，現實一樣靠食腦的她，首次做水晶設計，笑言英文名叫Crystal，跟水晶早結下緣分，感覺水晶有自愈、安撫人心的作用。她說這一兩年疫情令她感壓力、焦慮和迷惘：「對外我都好平和，對內自己成日諗多咗，周不時鑽牛角尖，需要一啲幫助。最好笑，我想透過水晶自愈，同時今次做設計搞到自己好煩惱，成日要去摸吓佢，叫自己冷靜啲。」

盈盈說本身想做水晶手鏈，後來認識到專家朋友和團隊，啟發她可以跨界踩入藝術界最新領域NFT市場（非同質化代幣），是繼陳奐仁和莫文蔚等推出NFT音樂作品及演唱會紀念品後，推出自家設計珠寶的盈盈，成為首位無綫女藝人推出作品打入NFT市場。她覺得技術好玩之處，除了擁有實物，還獲得虛擬作品。

盈盈的水晶系列Crystal.Clear，分三階段代表生命旅程：種子、開花和結果，其中一件更結合古董收藏家好友送出的古董，甚具收藏價值，將會在10月舉行的Fine Art Asia展出。虛擬作品裏面更處處有她的蹤影，內藏神秘訊息，甚有驚喜。但她否認做設計為轉型鋪路，只希望自己變得更豐富更立體。