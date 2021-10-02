胸大不代表冇腦︱學霸Kylie C.攻犯罪心理學助自閉兒

有波霸身材更是學霸材料的選秀亞軍鄭杞瑤（Kylie C.），曾因「怪獸」身材而自卑，後通過比賽而重建自信。胸大不代表冇腦，大學修讀犯罪心理學的她，從事行為治療的工作，最後為演藝夢而放棄高薪厚職，由醜小鴨變勇敢天鵝追逐夢想！

擁有36E上圍的Kylie C.，24歲之齡便贏得Ace Talent模特兒冠軍及演藝賽亞軍，因導彈身材備受注目，不過，驕人上圍一度是她的煩惱之源﹕「我算早發育，剛發育身材已經好勁，我讀女校其他女仔會覺得你好奇怪，好似怪獸咁，會畀人攞嚟講笑同改花名。」加上「爆」牙及因發育而身形暴脹，令她更加自慚形穢，就連當藝人的夢想也被自卑磨滅﹕「細個時好古靈精怪，好有表演欲，但對自己外表好無自信，覺得你幾有表演欲都好，都未必吸引到觀眾。」

大學畢業後Kylie狂做運動及箍牙去改善外表，促使她參加比賽，後在比賽首席評審唐安麒的幫助下，10日內全身勁減25吋及6磅，脫胎換骨勇奪獎項。人行後，她坦言已慢慢適應旁人目光及批評，問到會否接受性感演出？她說：「要睇公司安排，同埋要睇尺度，唔好太刻意去賣弄。」

比起身材，Kylie更渴望別人留意其內涵，Kylie是高材生一名，在大學修讀犯罪心理學，畢業後任職行為治療師幫助自閉症小朋友，對語言有興趣的她精通西班牙文，亦略懂韓文、日文及德文，擅長烹飪，最近正學習唱歌及跳舞以增值自己，可謂多才多藝。

講到感情生活，Kylie透露現時單身，問到擇偶條件，她的要求頗為特別：「唔好太高，唔好太大隻，唔好太靚仔，我唔鍾意啲人成日望住我另一半，鍾意有幽默感嘅人。」