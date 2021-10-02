東方日報C1：吳京自己打自己　2日收10億

貴為打造內地電影史上票房最高紀錄的動作巨星吳京，以「自己打自己」姿態，有兩部新片前日（9月30日） 在內地同步上映，短短兩日已創出共逾10億港元的票房，與女星章子怡更被指是「代表中國電影的半壁江山」，氣勢逼人！

2017年吳京憑電影《戰狼2》創出56.9億元人民幣（約68.5億港元）票房佳績，至今《戰2》是內地票房總榜首位，他更是內地電影史上票房最高的男星。再下一城，吳京效應勢不可當，他與內地人氣最勁、連續兩年在福布斯中國名人榜登頂的男星易烊千璽合演的《長津湖》，以及與章子怡、徐崢及沈騰主演及聯合執導的《我和我的父輩》，打對台前日同日上映。

在內地排片量較多的《長》片，迅即打破內地電影史8項紀錄，包括只以10小時26分29秒打破戰爭片及歷史片首映日票房。截至昨晚8時，《長》片累積票房達5.86億元人民幣（約7.06億港元），《我》片累積票房達2.6億元人民幣（約3.13億港元），即使在「自己打自己」的戰況下，吳京兩日內已創出票房10.19億港元的佳績。而他與章子怡，更被網民高度讚揚：「他們代表中國電影的半壁江山！」

傷患處處縫過100針

原來吳京曾拒拍《長》片，差點錯過打造佳績的機會！連日來忙着為兩片在北京及上海造勢的吳京，自爆《長》片總監製黃建新找他演出時，他當時因左腳受傷正身在醫院準備做手術，更稱因怕狀態不好未能完美演繹而婉拒拍攝，導演徐克即說角色可設定為左腳受傷作配合外，製片人于冬更出招聲稱是零動作戲，吳京聞言即哭笑不得：「軍事動作片會沒有動作戲？」最後他因看過劇本深受感動，所以答允接拍。

在銀幕上以打不死硬漢形象見稱的吳京，從影以來幾乎所有動作戲都是親身上陣，6歲開始習武的他，因習武及拍戲經歷腦震盪、韌帶斷裂、各種骨折、砍傷等，至今全身縫了超過100針，他曾言：「我下半身癱瘓過，我現在可以領殘疾證，我經歷過生死，你有嗎？」

汪峰偕女捧場

至於日前在北京為《我》片造勢的章子怡，丈夫汪峰偕女兒「小蘋果」到場打氣，子怡以「這是我家女兒」介紹繼女，「小蘋果」則說：「真的特別特別感動，我就想說，媽，辛苦了！咱回家吃消夜！」場面窩心。而汪峰則指太太要求高，修改劇本近30次，他更言自己也看了《我》片5次。而子怡在現場也不時表露對汪峰的甜蜜之情，在台上不時看着觀眾席的丈夫， 並遠距離向他揮手。

另外，憑《少年的你》升呢為內地影壇一哥的易烊千璽，直言初時對《長》片的爆炸戲感到害怕，但習慣後感到「很過癮」，並自爆其中一場「片石」戲，是從影以來NG最多的戲，總共拍了16次。對於近年在影壇上的表現，他說很慶幸拍完《少》片後能繼續大學課程：「那段時間給我的東西到現在能有一點發芽，學習到的東西能在劇組得到驗證，並養成自己的習慣，把書本上的東西、前人的經驗，慢慢融到自己的東西裏。」

有不少網民指對《長》片結局意猶未盡，議論紛紛會否有續集，製片人于冬指故事仍有發展空間，不否定開拍續集的可能，據知《長》片會於10月底在港上映，而內地業界更預測《長》片會票房大收80 億元人民幣（約96.4億港元）。

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