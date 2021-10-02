優惠Encore！入手心頭好要出擊了！

來吧！第2期電子消費券已在手中了，雖說各大商場都普遍以回饋和積分吸客，不過數額就各有不同，享用前真要先睇睇各項回饋條件，找出最適合你的真命優惠啦！

【即抽即賞 最高200%消費回饋】

以為電子消費券優惠只是這陣子的事？由即日至2022年1月2日期間，信和集團旗下五大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場推出「愈買愈狂賞．即抽即賞大抽獎」，S⁺ REWARDS會員即日於2間不同商戶以電子貨幣消費合共滿HK$1,000或HK$5,000，於同日在商場禮賓處或客戶服務中心成功完成點數及抽獎登記後，即可賺取1張電子抽獎券。凡於星期六、日及公眾假期，獎賞更會加倍，由最高100%消費回饋升至200%，更有機會獲得音樂頒獎禮門票2張呢！

此外，八達通用戶於即日至11月14日，於信和集團旗下八大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、尖沙咀中心、帝國中心、黃金海岸商場及藍灣廣場內以八達通即日單一消費滿HK$300或以上，即可於指定地點登記換領HK$50 S現金券或指定商戶現金券，數量有限，換完即止。

【10倍消費獎賞】

消費無分港九，海港城及時代廣場同步推出「10倍消費獎賞」，由即日至10月17日於海港城及時代廣場以消費券或指定電子貨幣即日消費滿指定金額（最多3間不同商戶），除現有的商場優惠券換領活動外，其中的HK$500購物優惠券更可享「10倍消費獎賞」，即消費滿HK$5,000即送HK$5,000優惠券，滿HK$10,000更送HK$10,000優惠券，每人最高可獲贈HK$27,500優惠券，回贈超過130%。

詳情：

【消費4重賞】

一次過消費，同時賺4重優惠，好爽。荃灣廣場於即日至11月14日推出「消費4重賞」，活動期間顧客於任何商戶以電子貨幣即日消費滿HK$2,000（最多累積2張不同商戶金額達HK$100之即日發票及存根），即送HK$100商場贈券。即日起至10月17日更有額外3重賞，包括逢周末及公眾假期於任何商戶以電子貨幣即日消費滿$5,000（最多累積2張不同商戶金額達HK$100之即日發票及存根），即送$500商場贈券；限時加碼，於任何商戶以電子貨幣即日消費滿$15,000（最多累積4張不同商戶金額達HK$100之即日發票及存根），即送$1,500商場贈券；及The Point by SHKP會員尊享，以電子貨幣於時裝、運動服飾及美容商戶消費，並成功參與HK$2,000 、HK$5,000或HK$15,000消費換領，即日登記可獲額外積分。4重獎賞齊賺，最高可獲高達HK$2,100商場贈券及5倍The Point會員積分。

另外，新達廣場亦於即日至11月28日推出「好賞購物月」，逢星期六、日及公眾假期顧客於任何商戶以電子貨幣即日消費滿HK$2,000 （最多累積2張不同商戶金額達HK$100之即日發票及存根，超級市場除外），即送HK$50特選商戶優惠券兩張。名額有限，換完即止。

【即買即賞15%回贈】

Shopping有回贈，可謂最實際。由即日至10月31日，凡於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場的參與商戶以電子貨幣單一消費滿HK$2,000或以上，即可獲合共HK$300港鐵商場電子優惠券（包括2張港鐵商場時裝及美容類別HK$100電子優惠券及HK$100港鐵商場指定類別電子優惠券）。

此外，港鐵商場 X AlipayHK 網上商店亦推出了第二浪獎賞優惠大放送，不但有各大人氣品牌及港鐵商場電子優惠券以低至1折起發售，現凡於港鐵商場網上商店單次消費滿HK$500更即送HK$100港鐵商場電子優惠券，數量有限，先買先得。

【豪派400萬優惠券】

優惠券的派發，方便靈活運用，購物更見方便。荷里活廣場推出「繽紛消費賞」活動，由即日至12月27日（逢星期五、六、日及公眾假期），顧客憑即日電子貨幣消費滿HK$1,200 或 VIC會員憑120 VIC積分即可換領總值HK$200優惠券（包括3張HK$50 指定商戶購物優惠券及1張HK$50指定商戶美食優惠券），名額有限，換完即止。另外，VIC會員更尊享「Rewards Double Up」雙倍積分獎賞（於11月1日至12月31日期間於場內指定商戶，以電子貨幣消費並成功登記，即賺2倍VIC會員積分）及「最高消費購物賞」（推廣期內首3名累積最高消費金額 （不少於HK$30,000） 之VIC會員，有機會贏取高達HK$5,000的指定商戶現金券）。