靚到日媒都要Follow　至索香港溜冰女神點可以唔識！

今屆奧運香港代表隊人才輩出，男神代表有「劍神」張家朗、吳諾弘；女將都有「微笑劍后」江旻憓、雙料銀牌「泳后」何詩蓓，大家先至對運動員顏值驚為天人，就連前港隊成員都唔放過！

介紹番，曾經有「花式溜冰女神」之稱嘅前港將馬曉晴，7次在香港錦標賽的不同年齡級別中贏得冠軍，仲試過連續兩年拎成人組金牌，一樣咁威威。不過佢最令人印象深刻嘅一定係佢嘅星味十足，仲衝出香港去到日本做女神。日本媒體《體育報知》就係佢嘅「粉絲」之一，該媒體平均隔差不多10日就同大家更新一次馬曉晴社交網近況，令佢喺日本嘅曝光率比香港更高，仲要每篇都狂讚佢「Kawaii」，唔嗌佢鐵粉都唔得！

而馬曉晴舊年啱啱喺美國大學畢業，計番佢依家先20+1，青春爆棚仲要大方愛晒水着，退役後佢就投身媒體創作工作，又會抽時間兼職做溜冰教練，為下一代推廣溜冰運動，佢自己都密密拍廣告，年紀輕輕就已經豬籠入水，社交網Followers就直逼8萬人，勁過唔少Artists。

不過網友至Like嘅，當然係佢「福利圖」長Post長有，顏值Keep住喺頂峰，仲時不時都會有水着做「軍糧」，睇到網友對眼都「飽」晒。平時又愛去行山、玩Wakesurf、打網球，同埋唔少得佢親自落場拍片影自己玩花式溜冰，真係一個轉身宅男都畀佢迷暈呀！

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