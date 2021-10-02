告別龍虎鳯！　直擊新「紋」化

今時今日紋身再非「左青龍、右白虎」，圖案愈趨藝術感及多元化的同時，亦愈來愈多專業畫師投身紋身行業。（方偉堅攝）

以前身上有紋身，普遍都會讓人感覺「壞過凱婷」，然而今時今日紋身再非「左青龍、右白虎」，圖案愈趨藝術感及多元化的同時，亦愈來愈多專業畫師投身紋身行業。適逢早前「Hong Kong Tattoo Show 2021 香港紋身綉」舉行，小記找來兩位年輕紋身師解構最新紋身趨勢，同大家一齊將身體化作畫布！

紋身展如設計畫廊

香港紋身綉早前一連3日假K11 Art Mall舉行，多位本地紋身師即場展示不同風格的紋身作品，現場氛圍布置似畫廊多過紋身展，每件作品都令人目不暇給，從日式、寫實、Blackwork以及New School的風格都有。現場另一特色是年輕女性紋身師甚多，當中包括入行3年的「21」，她謂︰「我本身修讀視覺藝術、從事廣告設計，後來受一位朋友的啟發而選擇去學紋身。紋身就算簡單一條線都大有學問，開墨、落墨力度不同也會效果各異，所以比起畫畫更充滿未知及可塑性。」

男人都紋女人上身

當紋身越過藝術門檻，圖案隨之千變萬化，21擅長新派的創意人像風格，在半寫實人像上加入天馬行空之創意，風格迥異卻予人新鮮感。「讀書時我已好鍾意研究女性線條，因為婀娜多姿變化比男性多；所以我畫女人多，再根據客人意見加入植物、動物或Cyberpunk元素。」問到跟傳統抽象人像有何不同，21指創作源自生活，太過虛構會難引起共鳴，她又指男女客人各佔一半：「以前男人唔鍾意紋女人喺身，但新潮流下男人都懂得欣賞了。」

動漫風格受歡迎

是次紋身展提供即場紋身服務，原本從事漫畫行業的Yingo客人絡繹不絕，大家看中的是其動漫紋身風格。「動漫紋身是把客人喜歡的角色或畫面紋在身上，要呈現角色神髓，紋身師需對作品有一定了解。另外亦會對崩壞了原畫進行融化修飾，令圖案更美觀。」Yingo指經典如《龍珠》、《死亡筆記》及《鋼之鍊金術師》均是客人較常紋的作品，部分會加入二次創作元素，好讓紋身與別不同。

引起80後興趣

Yingo表示，由於日漫伴隨香港人成長，動漫紋身其中一個好處是引起從未紋身的80、90後注意。「這些新元素對香港紋身行業是好事，令一些本來對龍虎鳯等傳統風格不感興趣的人有更多選擇。台灣、韓國的紋身師在這方面好強，例如韓國的OOZY就擅長以細點和細線畫出黑暗風格兼具可愛反差萌的動漫作品，將紋身帶到另一層次。」

同場加映：紋身風格百花齊放

紋身風格又點止一種？以下介紹的都是近年備受紋身愛好者喜愛的風格。

裝飾紋身：又名Ornamental Tattoos，圖案沒有特定意義，恍如永久穿載的裝飾品般點綴身體。它們多呈對稱，或根據人體結構設計以突出線條美，紋身師必須對肌理有深入認識。

韓式紋身：着重線條簡約幼細，予人清新與治愈感。超可愛畫風也令很多女生為之着迷，代表人物有來自首爾的Goodmorningtown。

迷幻紋身：多帶超現實主義，用色繽紛加上圖案抽象，並綴以大膽的黑色線條，圖案搶眼且具啟發性。

細節動物紋身：動物紋身不是新鮮事，但跟寫實風不同，近年流行透過幼細線條重塑動物圖案，例如將鯨魚與山水融為一體，突破大家的固有框框。