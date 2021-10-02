特色主題Cafe　身心放鬆

生活節奏急促，偶然去Cafe來杯咖啡、吃口小蛋糕，讓自己停一停、抖一抖、打打卡，心情自然好。為讓客人能在更輕鬆的環境歎咖啡食蛋糕，新開的Café都有不同的主題和設計，有在裝潢上落墨，又或是加上各種不同的活動，務求讓大家身心放鬆。

按摩歎啡

長時間坐立，又或勞動的工作，容易令筋骨痠痛，很多人都會趁放假去揼骨按摩。西營盤新開的休Cafe，是結合咖啡和按摩元素的社企咖啡店，店內主打意式咖啡，以巴西、哥倫比亞及印尼三地的咖啡豆拼配作中度烘焙，有Espresso、Long Black、Cappuccino、Latte、Dirty、Mocha等選擇外，還有富果香的Orange Latte，配搭鬆軟的Muffin、牛角包及各式蛋糕相當夾。店內另一特色是由專業視障按摩師為客人提供頭肩頸的按摩服務，逢星期四則改作心靈按摩日，客人可以慢慢閱讀來作心靈按摩，再品嘗由芝士火腿牛角包、英式提子鬆餅、蛋糕和飲品組成的限定套餐，即時滋潤內外。

復古昭和風

香港人對日本情有獨鍾，當地有很多喫茶店，偶然行到攰入內休憩，感受慢活的日本風情都唔錯。近日大埔開設了昭和風格的喫茶ちょうぼ Choubo Kissaten就以此作藍本，昏暗燈光配合棕色家具設計，除了咖啡和茶湯配燒乳酪多士，還提供了各式美食如南蠻炸雞、日式紅酒燉牛肉蛋包飯等選擇。飯後來杯一番柚子煎茶、焙茶3.6牛乳等伴日式布甸或伯爵茶戚風蛋糕，再慢慢品味喫茶店的昭和氣息，悠然自得。

日夜Hea個性店

集Cafe、焼き鳥Yakitori及Cocktail於一身的全新概念餐廳mizu•Cafe最近於佐敦開業，務求為巴絲打帶來日與夜兩晝不同的餐廳體驗。早午餐會以手沖咖啡為主打，由擁有歐洲精品咖啡協會一級咖啡師及一級烘焙師資格的咖啡烘焙師吳子濠Nigel作為顧問，並請來3位咖啡師輪流駐場。小店除供應一般咖啡外，還會有虹吸咖啡、手沖咖啡，以及期間限定的特調飲品，還有多款早午餐美食，如帕爾馬火腿酸種麵包，酸種麵包外皮較厚身但酥脆，味道也會更豐富濃厚，相對其他麵包更容易消化，餐廳供應的早餐中以酸種麵包作為三文治的一共有3款口味，除帕爾馬火腿外，還有牛油果及雞蛋沙律。其他主食有燒鰻魚定食、紅酒牛尾意大利飯和卡邦尼稻庭烏冬等，任何時候都可以Hea歎咖啡與美饌。