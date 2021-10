視后楊茜堯同老公羅子溢2016年拉埋天窗,今日(2日)係兩人結婚5周年紀念,楊茜堯晒出喺沙灘影嘅合照,相中半裸上陣嘅羅子溢Man爆孭住老婆,羨煞旁人!楊茜堯留言:「Happy anniversary❤️thanks for being in my life😘😘😘 兩個人相愛,不是因為你多喜歡對方的優點,而是你能否容忍對方的缺點❤️夫婦相處之道#不經不覺又一年#5thanniversary❤️#5周年快樂❤️#相識至今10年#我們都要身體健康喔」一班圈中人包括佘詩曼、鍾嘉欣、陳自瑤都留言祝福佢哋!