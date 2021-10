曾參選亞視舉辦的「香港男士競選」奪得亞軍而入行杜挺豪 (Derek) ,早年移居加拿大展開新生活,曾係亞視力捧小生嘅佢,與同係亞視藝員嘅老婆黃璦瑤於2011年離開亞視後移居加拿大生活,到當地繼續演藝工作,出任加拿大中文電台DJ及電視擔任節目主持,一家人甚少回港,對上一次已經係2018年出席老友陳展鵬婚禮。

現年48歲嘅杜挺豪喺加拿大過住簡單生活,日前Derek於社交網賀老婆生日,身穿T恤牛仔褲嘅佢手持一長一短兩大碌瓜擺出搞鬼甫士,留言問老婆:「Happy birthday Oi Yiu , which one you prefer?」你想要邊條瓜?佢仲晒出一家三口靚相,平時有做開運動嘅佢恍惚老定咗,多年來keep住童顏,而已經12歲嘅仔仔都遺傳了兩人優良基因,青靚白淨好靚仔。