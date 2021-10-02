第9代iPad開箱　實用抵玩值得升級？

Apple上月發布會的主角固然是iPhone 13系列甚或第6代iPad mini，同場出現的第9代未免遠在鎂光燈之中。然而對於預算有限，又對大屏幕有求的用戶來說，iPad其實吸引力更大，今次就同大家開箱測試，看看值不值得升級。

外觀不變 加入原色溫

齋睇樣，iPad 9跟上代一模一樣，尺寸同為250.6x174.1x7.5mm，重量亦是接近的487至498g，加上金屬一體式結構、實體Touch ID全部保留，坦白講令人有點失望。屏幕依舊是10.2吋Retina，解像度及像素密度維持2160 x 1620及264 ppi，只不過就首度加入原色調技術，能根據環境色溫來調節顯示。實測畫面明亮生動，可視角度不俗，側面睇未見明顯變色變暗，捲動時也沒有出現所謂的「啫喱」問題，用於睇戲或辦公已相當足夠。可惜的是依然反光，而且粗邊框影響了整體觀感及拇指操作靈活度，期待下代有所改善。

改用新U 性能升級大

新iPad另一改良處是處理器，由上代的A12 Bionic升級為A13 Bionic，官方稱效能提升最高達 20%。開啟《Geekbench 5》檢視裝置，處理器時脈2.66GHz，比上代的2.49GHz有所進步，而記憶體則是相若的2.87GB。在單核與多核測試中，新iPad獲得1,338/3,480分，較上代的1,104/2,042上升約21%及70%，升幅明顯。再試開機及開App時間，iPad 9開機只需13秒，快上代2秒左右，而打開《傳說對決》則約11秒，同樣快約2秒。特別一提，iPad 9的儲存空間由64GB起跳，比上代增加一倍，同時亦有256GB版本，為習慣只入不刪的用戶免卻了煩惱。

預載新OS 記事更方便

改良位仲有前置鏡頭，由120萬像素提升至1,200萬像素，支援超廣角及視像通話時的「人物置中」功能。充電火牛則維持為20W，毋須另購比iPhone 13要好，要只道這個USB-C火牛也要百多元呢！系統方面，原生預載iPadOS 15，伴隨而的有「分割顯示」及「快速備忘錄」等新功能，前者可在同一畫面檢視兩個App，方便多工作業，例如可以一邊睇戲一邊炒股；而後者則容許任何情況下快速開啟小型備忘錄，達到便條般的記事作用。

總結︰預算不足可考慮

總括而言，買得iPad主要有兩個用途，一是文書記事，二是上網睇片，第9代iPad絕對能滿足以上需要，而且入場費比11吋iPad Pro平一倍有多，若對效能沒有極端需求又打算購買大芒平板，iPad 9無疑更適合入手。至於舊用戶升級與否，遺憾是它的樣子始終沒變，又只能用第一代Apple Pencil，支援網絡也維持為4G LTE，這對上代用戶似乎吸引力不大，真正能吸引的可能是第7代用家呢！

同場加映︰iWork更新

Apple日前更新了 iWork生產力 App，當中Keynote加入協作演示的新工具；Pages讓iPhone單直欄接續檢視文件中的文字及圖像；而Numbers則為iPhone、iPad與Mac帶來全新透視表功能。