《聲夢傳奇》為樂壇注入新血,冠軍炎明熹已率先跑出,有自己嘅新歌。至於另一人氣王,有「國民初戀」之稱嘅姚焯菲(Chantel)雖然工作不斷,但佢都冇荒廢學業,仲喺社交網晒自己畫作,雖然畫得好靚,但佢大呻要重做功課。

Chantel依家讀緊嘅國際學校,2019-20年度學費由預備班113,400元至第12班180,100元不等,郭晉安大仔都係讀緊呢間,而Chantel曾表示同父母協商過,唔會因為唱歌影響學業,而佢今次晒嘅一張畫作,以素描方式畫出名牌香水,寫上「I don't want to fail my first art project!」雖然畫得維妙維肖,但老師覺得佢畫得唔夠好,搞到要重做,所以到夜晚9點依然要趕工做功課,令唔少網民大嗌心痛呀!