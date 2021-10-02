全新主題宅度假　上山下海兼有可愛動物陪玩

由於疫情持續，普羅大眾無得飛無得出埠，於是轉玩本地遊，逐興起Staycation，很多人每月還會與親友或另一半來一兩次宅度假，故酒店都會定期轉主題，為大家帶來新鮮感及驚喜，今次搜羅不同主題之餘，仲有適合一家大小的親子主題，大人小朋友都有啱玩的Staycation，又食又玩過歡度假日。

全港首個Snoopy主題

香港維港凱悅尚萃酒店與Klook聯乘、由即日起至11月尾推出的全港首個「史諾比開心宅度假」住宿體驗，除了有主題房間外，連The Farmhouse咖啡廳雙人自助晚餐及自助早餐；另有酒店餅店「約會史諾比二人甜點套餐」，包括史諾比蛋糕2件及飲品2杯。每房亦可獲「史諾比伴你回家」禮品包，內有史諾比手提布袋、毛巾及真空保溫瓶，入住期間更可到「與史諾比郊遊」山系主題房間打卡添！此外，如果想毛孩一齊玩，亦可考慮「史諾比開心宅度假──毛孩友善樓層」住宿套餐，包入住毛孩友善樓層的史諾比主題標準客房，連狗狗歡迎禮包及「史諾比伴你回家」禮品包。入住期間亦可到「與史諾比郊遊」山系主題房間打卡，以及享用餅店供應的「約會史諾比二人甜點套餐」，更可以半價於The Farmhouse咖啡廳戶外平台享用自助早餐或以7折享用自助午餐或晚餐。有時間仲可以與毛孩放電於酒店西座3樓的Upper Farm專為毛孩而設的草地放電，盡情讓狗狗奔跑。

游走叢林與海洋之間

不少人喜歡揀選旺中帶靜的酒店來個宅度假，位於旺角東港鐵站的帝京酒店或許會是心水之選。酒店由即日起至10月31日期間，推出全新合家歡主題客房住宿計劃，提供叢林王者及玩轉海洋主題房間，配合活潑可愛的主題布置、小帳篷和適合兒童入住的貼心設備（兒童安全防撞護角及安全電插保護、兒童浴袍和拖鞋、暖奶器及兒童護理套裝乙盒），一家大小更可以安心於房間暢玩多款棋盤遊戲之餘，仲包花月庭全時段自助晚餐（2位成人及2位5歲以下小童）、免費觀賞任何收費電影頻道及小食拼盤（4位房內享用）。不同主題的房內設有不同的夜光燈效果，加上小帳篷及造型公仔，小朋友實Like！

上太空又與獨角獸同眠

位於鬧市尖沙咀的金域假日酒店為配合「賞你住」第二期、由即日起至11月2日推出多款住宿優惠套餐，包括適合親子的主題住宿套餐，更可升級入住親子主題房間「星空戰士」或「夢幻粉紅獨角獸」，每間房間最多可供2大2小同時入住，仲可以享用行政會所尊屬禮遇，包括自助早餐、會所內飲料及黃昏小點等。酒店更會為小朋友預備一個精美主題蛋糕，以及送出HK$500的餐飲消費額於指定餐廳享用美食，讓一家大小都可以置身夢想世界之餘，更打造出一個難忘體驗。只想與另一半享受一個CP值高的宅度假，則可選擇「完美假期」特惠住宿計劃，可以優惠價入住酒店全新裝修的優尚豪華客房，更可獲逾HK$1,250的餐飲消費額於餐廳享用美食或客房送餐服務，以及免費使用行政會所設施，包括免費享用早餐、會所內飲料、小食及餐前雞尾酒等，還可以提前於下午2時入住及延遲退房至下午2時，住足24小時，體驗「完美」的住宿。

飛機師體驗兼攞證書

想帶小朋友遠離煩囂過一個開心動感假期，或許位於馬灣的挪亞方舟是不錯之選。酒店由即日起至11月30日推出期間限定的「飛凡小機師訓練營住宿套票」（逢星期六、日及公眾假期），包括「飛凡小機師訓練營」名額（隨房價包一名成人加一名小童到兩名成人加兩名小童不等）、挪亞方舟度假酒店指定房型住宿一晚、尋味歐亞海陸自助晚餐及早餐。全新打造的「飛凡小機師訓練營」由專業機師親身教授，全方位學習不同航空領域知識，包括飛行基本原理、飛機種類及專業航空術概要等。從中可提升專注力、意志力及解難能力；完成課程後更可獲頒精美畢業證書呢！此外，場內設置有多項動感活動，包括空中奇遇索道、高卡車飛馳天地、萌趣動物騎騎樂、童趣飛馳樂等，也有靜態的啤啤熊之友製作室、全港首個以大自然為主題的光影互動展館「e-Planet夢想星球」等，一家大小又好，三五知己又好，二人同行都可以享受一個獨特的度假體驗。