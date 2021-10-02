《星空下的仁醫》宣傳片曝光　鄭嘉穎小熊帽搶Fo

由方浤酌（前名：方俊華）監製的無綫台慶劇《星空下的仁醫》，將於10月18日晚播映，雲集無綫好戲之人的《星》劇，演出陣容鼎盛，有鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、羅子溢（前名：羅仲謙）等，亦有上位小花何依婷參與，該劇首條宣傳片，還未正式開播已震撼觀眾眼球。先以動漫片段帶出兩名星際使者的故事，配以一把溫柔的女聲擔任旁白：「傳說有兩名星際使者擁有無窮力量，佢哋肩負拯救人類嘅使命同黑暗戰鬥，為呢個世界帶嚟光明同希望。」

故事說到大半，鏡頭即轉到手術室場景，原來何依婷正一臉慈愛地對着躺在手術床上的小朋友說故事；此時穿上醫生袍的鄭嘉穎及馬國明推門而入，並向小朋友謂：「不過超人都要你幫手去完成任務㗎！」當小朋友天真地發問：「咁點幫呀？」馬國明即以認真熱血mode回應：「就係同我哋打敗病魔，創造奇迹。」

雖然嘉穎與馬國明出場時同樣有型有款，但因嘉穎頭戴了「七彩小熊帽」，氹小朋友時又異常投入，故相當搶Fo！更令人意外的是宣傳片彩蛋部分，馬國明卸下正經包袱換上疑問樣問嘉穎：「話我哋勁過超人，會唔會誇張咗啲？」此時身為人父的嘉穎即回答謂：「小朋友係要氹嘅，第日做咗老竇你就明㗎喇。」其實兩名男神如此有型有款，全靠一班幕後工作人員的用心及努力，當拍攝花絮照時，為了讓嘉穎及馬國明在宣傳片中行起上來更有氣勢，製作組專誠安排了一把大風扇幫忙「造勢」。

馬國明與鄭嘉穎拍攝宣傳片期間，更接受了無綫娛樂新聞台訪問，馬國明笑指拍攝手術室戲份不簡單，他說：「手術室嘅戲真係要用好多時間拍攝，時間長過拍打戲，因為要好細緻每個Step都拍晒，亦有醫生監場，每個手勢同Step都唔錯得。」二人又大讚拍攝宣傳片的小演員乖巧。談到二人繼《鐵馬尋橋》後相隔十一年再合作，馬國明笑言很開心：「同識咗好耐嘅朋友拍，個默契好快會返番嚟。」鄭嘉穎則補充：「佢講咗好耐我哋班演員有冇緣分再拍番一套。（咁拍咩？）拍喜劇啦，開心啲，又唔使咁辛苦。」