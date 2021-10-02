e-tron GT quattro攜高性能RS版孖住抵港

奧迪(Audi) 全新四門五座豪華電動跑車e-tron GT一門雙傑， e-tron GT quattro(標準版)及RS e-tron GT quattro(高性能版)最近孖住抵港，並在中環「地標」商場內現身。

全新e-tron GT是繼e-tron及e-tron Sportback後，該品牌旗下第3款在港推出的電動車型。新車採用全新電動quattro四輪驅動系統，前後車軸上各配上一組電馬達驅動，擁有出眾的加速反應及四輪驅動表現。 e-tron GT quattro能輸出476PS馬力及630Nm扭力，而RS e-tron GT quattro則有598PS馬力及830Nm扭力。在超增壓時，兩款型號的最大輸出更可分別短暫增至530PS及646PS，0-100km/h加速更分別只需4.1秒及3.3秒。續航力方面，e-tron GT quattro可達488km(WLTP)，RS e-tron GT quattro亦可高見472km(WLTP)。

採用800V高電壓系統，若使用270kW最大充電功率直流電充電，由5%充至80%只需22.5分鐘（暫時香港未能支援）。目前在港，若使用50 kW 直流（DC）快速充電，由5%充至80%需約93分鐘；若使用11 kW 交流(AC)中速充電，由5%充至80%需約5小時45分鐘。