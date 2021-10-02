車婉婉唱歌生不逢時　多得許志安想扶佢一把

藝人車婉婉參演的無綫劇《我家無難事》正熱播中，日前她接受電台訪問時，談及入行29年來最大興趣是唱歌，但可惜歌手路途不太暢順：「我唱歌是生不逢時！或許自己的功架不夠還是其他因素，我入行時唱片業已下滑。」有指當年其唱片公司集中資源捧許志安而忽略其他歌手，她推出一張專輯後就往美國繼續完成大學課程，但她沒有怪過唱片公司：「捧安仔是應該！我一攞完新秀入這公司已是《火熱動感Lalala》時期，我本身也喜歡安仔，已炙手可熱，從來冇覺得公司大細超。之後我們合作《愛情傻戀Lalala》，公司要慳錢一架車載我們8個人，安仔是超級照顧我們其他新人，反而萌生很難得深厚的友誼。」

婉婉與安仔於華星建立的友誼，令她首獲音樂上的肯定，與安仔合唱到街知巷聞的《會過去的》，她說：「當時我入了環球，安仔在正東已成為最受歡迎男歌手，是有一日他先提出：『阿婉，現在我們同一家公司，不如合唱吧！』我反應是：『真的嗎？』心入面想；『咁點好意思呀！』他純粹幫我、想扶我一把！那我第二天就找陳輝陽寫歌，輝陽再找到Wyman寫詞，我係抱着知遇之恩做這首歌。」

曾經與多位圈中人交往的她，坦言入行以來感情路與音樂路同樣迂迴，至於2013年與交往3年的澳洲籍男友、游泳教練Jonathon修成正果再誕下兒子Justus。婉婉說：「未成為基督徒時，全部相士都批我嫁唔出，加上單親家庭成長影響不太相信婚姻。我是被老公的單純、陽光及簡單吸引，姊弟戀及英文溝通都不是問題，跟他認識後化學作用很強，尤其在這一行認識不到這麼簡單的人。譬如拍拖，他在街上會無顧慮攬住你隨意咀！當年一入華星，就被教育男女關係要放在地下、私生活要檢點，但老公會認為『Why not？』在又一城搭電梯，他也會無端端要啜啜，對我這種喜歡簡單的人來說，是很新鮮！」

至於不相信婚姻又決定結婚，原來是婉婉本人提出：「因為我知老公鍾意小朋友，是到拍拖第3年，我問他如果跟我想有小朋友，就應該要結婚，因為那時我已39歲。到2016年未成功懷孕前，也見過人工受孕的醫生，也被醫生的說話嚇至很灰，最後我決定試多一年natural，估不到見完醫生後兩個月，自己有咗都唔知，不過，也要多謝醫生搞番好我的排卵期。」