黎諾懿誤爆太太第二胎佗仔：希望兩兄弟和睦相處

藝人黎諾懿帶同太太李潔瑩（Nicole）為無綫節目《思家大戰》錄影，笑指向來盡可能不想太太於其工作範疇出現，為配合節目需找來「家人」同行，曾向陳敏之及伍詠薇兩位老友招手，但二人均無暇出席，最後惟有要太太上陣。

問到可有勝出機會？諾懿表示：「我對家係阿叻（陳百祥），李丞責師傅算一算就叫我嚟玩吓算喇！」而懷孕7個多月的Nicole，只肥肚不肥人，表示身體沒有水腫，妊娠反應時間亦已過去，只是每日要老公陪食雪糕，更指計劃卸貨前一個月影大肚寫真。

問到諾懿於寫真可有突破？他表示：「太太決定，可能我只係拎反光板，因為構圖多咗我可能冇咁靚，好似兩個大肚婆咁。（要除衫呀？）咁啲廣告可能會係咁嚟，因為中年發福嘅男人原來都幾好睇。」不過講到眉飛色舞的諾懿，卻被太太一句：「都冇預你。」完美KO，場面搞笑。

問到二人可有與哥哥「小春雞」提及BB即將來臨？諾懿表示正以物質利誘他，每次買玩具均提及是BB送，認為此舉非常成功，一臉沾沾自喜的他，卻不慎爆了BB姓別：「我希望佢哋兩兄弟和睦相處。（你爆咗今胎係仔？）冇呀！」