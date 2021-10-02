蔡菀庭連踩30粒鐘冇得瞓　演小角色體驗人生

入行3年的前華姐蔡菀庭演過多個角色，曾經試過連續30小時開工冇覺瞓，但她未有感到辛苦，認為拍戲可以讓她體驗人生。

蔡菀庭（Tiffany）由加拿大回港參加《2018年國際中華小姐競選》，轉眼入行3年，由鬥靚到做演員，她並不介意由低做起，演過近60個角色，期間自然難免拍到通宵達旦，最長試過連續30小時開工，沒有時間瞓覺，但她覺得並不辛苦，反而有工作感覺相當滿足。

在處境劇《愛．回家之開心速遞》起步的她，單是在劇中已演過25個不同的角色，包括店員、監犯、明星、秘書等，她說：「自己唔介意做任何角色，只要冇撞期都會接，多謝大家畀咗好多機會我。做咗咁多角色，正好彌補番我冇其他工作經驗嘅缺陷，就算係幾細嘅角色都係一種人生體驗，亦覺得演戲愈嚟愈好玩。

Tiffany在港選華姐雖然落敗，但在2017在加拿大參加《多倫多華裔小姐競選》卻是「四料」冠軍，她笑稱是「純屬意外」，因與同學打賭而參選，卻誤打誤撞贏得冠軍。不過身為選美冠軍的她讀書時卻並不是校花風頭躉，她說：「讀書又唔係好多人追，可能我太宅，自己係佛系嘅女仔，可能太冇所謂，令到男仔卻步。」嬌滴滴的她喜歡能夠食得住她的大男人，但又要對她細心。現時專心工作的她對拍拖隨遇而安：「如果相處合得嚟，可以試吓拍拖，但係唔會特登去搵男友，因為工作時間唔穩定，都怕拍拖拖累咗人。」