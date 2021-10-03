【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月廿七甲申水閉日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：移居、出行、補塞

忌：開倉、安床、鑽孔

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：3、5、7、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座

人氣上升，與身邊人談笑風生，心情暢快。

金牛座

事業發展不似預期，有吃力不討好的感覺。

雙子座

人緣旺，遇到麻煩時，總有人會助你解圍。

巨蟹座

有伴侶者要尊重另一半，勿干涉對方行蹤。

獅子座

財運不錯，惟花錢欲望強烈，宜控制開支。

處女座

財運平平，有可能因小失大，投資要審慎。

天秤座

做事要有分寸，跟人閒聊前宜先處理正經事。

天蠍座

壓力大，趁公餘去消遣吧，勿把工作帶回家。

人馬座

太任性是要付出代價的，花錢最好有所節制。

山羊座

趕工不等如可以交行貨，以免個人聲譽受損。

水瓶座

現實並非如想像中那麼糟，做人要保持樂觀！

雙魚座

胡思亂想易嚇怕自己，行事心態也變得消極。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）兔 偏財旺

（跌）虎 易犯錯

鼠

運氣好，信心強，事業發展如魚得水。

牛

財運佳，工作效率高，易創造好業績。

虎

是日沖煞，心不在焉，做事易有失誤。

兔

偏財運特別旺，容易得獎或收到禮物。

龍

得到貴人關照，有機會接手重要公務。

蛇

鴻運當頭，付出少許努力就會有收穫。

馬

靈感不斷，可望給事業發展提供助力。

羊

工作進展順暢，不妨趁公餘約會朋友。

猴

愛情運一般，已有伴侶者宜控制情緒。

雞

出門要打醒十二分精神，慎防意外。

狗

麻煩隨時出現，謹記小心駛得萬年船。

豬

運勢低落，意外頻生，令你手忙腳亂。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

姓名筆劃數看吉凶

姓名學中筆劃數是源於《康熙字典》筆劃數及《周易》梅花數的理論。字有筆劃，數有吉凶，每個人的名字都有着不同筆劃數，將姓和名的筆劃加起來，便可看出吉凶。

1.不利婚姻的筆劃

筆劃數為26、29、39。有以上筆劃數的人，婚姻家庭不順，若是女性的話，脾氣較強烈，跟對象難以相處，就算結婚，強勢的性格易將對方愈推愈遠，或會被第三者乘虛而入。

2.一生運勢諸多阻攔的筆劃

筆劃數為20、36、43。有此筆劃數的人，多遇困難，做事諸多阻滯，就算自身很努力的去做出挽救，最終都無補於事；若是女性的話，家運差，爛桃花多，有散財的現象出現。

3.破家遭難的筆劃

筆劃數為34畫。有此筆劃數的人，肝膽、排毒系統、淋巴系統、眼睛等健康運勢堪憂，一生人見識淺少，家庭易不合，到了晚年的時候，日子會過得較為淒慘。

4.富貴大吉的筆劃

筆劃數為16、24、31。有此筆劃數的人，無論是男女，一生都有貴人相助，雖然早年路途崎嶇，但意志堅固，到了晚年，可安逸地享天倫之樂，一生不會為錢財所愁，屬於福氣多多可享清福之人。