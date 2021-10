東方日報C1：姚焯菲陷學業危機　炎明熹愈忙愈勇

「聲夢」15位學員獲無綫力捧,完成演唱會後緊接投入拍攝新劇,不過令粉絲擔心是「3料冠軍」炎明熹和「國民初戀」姚焯菲等均求學中,年紀輕輕要兼顧學業與事業,難免較吃力,其中姚焯菲疑出現學業危機,反而炎明熹愈戰愈勇,「3個字」就拋窒轉數快的鄭裕玲,獲讚天生食演藝飯。

15位「聲夢」學員自完成唱歌比賽後,工作浪接浪,成名後未夠3個月已舉行4場演唱會、出席商演、拍廣告及推出新歌,現正拍攝無綫新劇《青春本我》的學員可謂由朝忙到晚!剛滿15歲的「國民初戀」姚焯菲(Chantel),日前在社交網上載香水樽素描畫作,留言:「I don't want to fail my first art project(我第一份畫作唔想肥佬)!」似乎為功課壓力而煩惱。其實早前她亦在社交網談及學業問題,指晚上9時練完歌,回家後即趕功課,因老師指其畫作未夠好要重畫,加上曾請假一星期,老師擔心她未能追及功課進度,不過她承諾盡快重回學業正軌,表現積極正面,但不少粉絲心痛叮囑她要保重身體。

Gigi:唔食米田共

跟Chantel同是學生身份的炎明熹(Gigi),其姑丈曾在社交網上載16歲「在職學生」的生涯,指她在開學前的最後數天拚命趕做暑假功課,由於其父母長期在內地工作未能陪伴在側,令她養成獨立的堅毅性格,儘管於學業和事業兩邊忙,表現游刃有餘。

Gigi前日到電台接受訪問,其「火星女神」思維考起金牌主持人鄭裕玲(嘟嘟),獲前輩激讚:「你真係啱做呢行。」節目中,嘟嘟問她拍劇、唱歌可會不習慣? Gigi「反客為主」問對方可有貼士提供。談及膳食問題,她爆姑丈只懂煮水烚雞胸肉及西蘭花,嘟嘟即提議自備飯盒,她笑言自己非揀飲擇食之人:「我冇一樣嘢(食物)特別鍾意,冇買靚衫習慣,我咩都鍾意食,除咗唔食得嘅嘢。」嘟嘟好奇問,她即爆金句:「米田共(糞)」,即令出名轉數快的前輩「O嘴」語塞半秒,場面搞笑。

鍾柔美努力平衡

據知,《我》劇共10個單元,由不同學員演出及獻唱劇集歌,昨日鍾柔美(Yumi)、詹天文(Windy)、林沚羿(Venus)、蔡愷穎(Lolita)及潘靜文(Sherman)於九龍塘某學校秘密開工。提到未入劇組的Chantel要重做功課,仍是學生的Yumi與Windy均表示有功課在身,明白對方苦況,惟有努力平衡,有信心可以兼顧,Yumi說:「一定返學時搞掂晒,咁就唔使煩,因為最唔鍾意星期六、日休息緊又要做功課。」讀大學的Lolita說:「大學啲堂好彈性,有時一日得一堂,甚至冇堂,所以同劇組呢邊唔難就。」談及Gigi被嘟嘟讚轉數快,Yumi笑言:「佢講嘢真係嚟自火星,唔知係咪嚟自佢傳統。」Windy則讚Gigi是醒目女:「可能佢個樣傻,其實心裏面知講乜,但講出嚟又表達咗另一樣嘢。」

未有現身的Gigi已完成一日戲份,至於Chantel因功課忙,稍後才加入劇組。由於無綫顧及她們要兼顧學業及年紀太輕不能捱夜,且拍攝時間要依足勞工條例需作相關申請,每日不能開工逾8小時,所以導演與編劇為平均分配戲份及工時而頭痛。

