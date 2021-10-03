東方日報C1：姚焯菲陷學業危機　炎明熹愈忙愈勇

「聲夢」15位學員獲無綫力捧，完成演唱會後緊接投入拍攝新劇，不過令粉絲擔心是「3料冠軍」炎明熹和「國民初戀」姚焯菲等均求學中，年紀輕輕要兼顧學業與事業，難免較吃力，其中姚焯菲疑出現學業危機，反而炎明熹愈戰愈勇，「3個字」就拋窒轉數快的鄭裕玲，獲讚天生食演藝飯。

15位「聲夢」學員自完成唱歌比賽後，工作浪接浪，成名後未夠3個月已舉行4場演唱會、出席商演、拍廣告及推出新歌，現正拍攝無綫新劇《青春本我》的學員可謂由朝忙到晚！剛滿15歲的「國民初戀」姚焯菲（Chantel），日前在社交網上載香水樽素描畫作，留言：「I don't want to fail my first art project（我第一份畫作唔想肥佬）！」似乎為功課壓力而煩惱。其實早前她亦在社交網談及學業問題，指晚上9時練完歌，回家後即趕功課，因老師指其畫作未夠好要重畫，加上曾請假一星期，老師擔心她未能追及功課進度，不過她承諾盡快重回學業正軌，表現積極正面，但不少粉絲心痛叮囑她要保重身體。

Gigi：唔食米田共

跟Chantel同是學生身份的炎明熹（Gigi），其姑丈曾在社交網上載16歲「在職學生」的生涯，指她在開學前的最後數天拚命趕做暑假功課，由於其父母長期在內地工作未能陪伴在側，令她養成獨立的堅毅性格，儘管於學業和事業兩邊忙，表現游刃有餘。

Gigi前日到電台接受訪問，其「火星女神」思維考起金牌主持人鄭裕玲（嘟嘟），獲前輩激讚：「你真係啱做呢行。」節目中，嘟嘟問她拍劇、唱歌可會不習慣？ Gigi「反客為主」問對方可有貼士提供。談及膳食問題，她爆姑丈只懂煮水烚雞胸肉及西蘭花，嘟嘟即提議自備飯盒，她笑言自己非揀飲擇食之人：「我冇一樣嘢（食物）特別鍾意，冇買靚衫習慣，我咩都鍾意食，除咗唔食得嘅嘢。」嘟嘟好奇問，她即爆金句：「米田共（糞）」，即令出名轉數快的前輩「O嘴」語塞半秒，場面搞笑。

鍾柔美努力平衡

據知，《我》劇共10個單元，由不同學員演出及獻唱劇集歌，昨日鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、林沚羿（Venus）、蔡愷穎（Lolita）及潘靜文（Sherman）於九龍塘某學校秘密開工。提到未入劇組的Chantel要重做功課，仍是學生的Yumi與Windy均表示有功課在身，明白對方苦況，惟有努力平衡，有信心可以兼顧，Yumi說：「一定返學時搞掂晒，咁就唔使煩，因為最唔鍾意星期六、日休息緊又要做功課。」讀大學的Lolita說：「大學啲堂好彈性，有時一日得一堂，甚至冇堂，所以同劇組呢邊唔難就。」談及Gigi被嘟嘟讚轉數快，Yumi笑言：「佢講嘢真係嚟自火星，唔知係咪嚟自佢傳統。」Windy則讚Gigi是醒目女：「可能佢個樣傻，其實心裏面知講乜，但講出嚟又表達咗另一樣嘢。」

未有現身的Gigi已完成一日戲份，至於Chantel因功課忙，稍後才加入劇組。由於無綫顧及她們要兼顧學業及年紀太輕不能捱夜，且拍攝時間要依足勞工條例需作相關申請，每日不能開工逾8小時，所以導演與編劇為平均分配戲份及工時而頭痛。

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