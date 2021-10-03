秋日偽京都之旅　Mira Place「京都․秋祭」

【營業資訊】日本是不少港人的「家鄉」，當中京都更是不少人最愛的旅遊目的地，但近年由於疫情，大家不能「回鄉」，想一解「鄉愁」，Mira Place由即日起至10月17日首度舉行的「京都․秋祭」推廣活動或許能讓大家回味家鄉滋味。

一站入手京都三大名物 必買獨家商品攻略

是次活動獲京都府政府、由日本領事館主辦之「日本秋祭in香港」活動、JAL（日本航空）及Sheen Choice全力支持，商場中庭變身成「小京都」，售賣抹茶、日本酒及傳統手工藝品三大京都名物，更設浴衣、茶道及清酒工作坊等主題活動，讓大家購物的同時，認識優雅的京都文化。另外，商場亦將推出多項低至半價的「秋․日」限定商戶優惠及「好玩好賞星期天」消費券獎賞優惠，為京都美食購物之旅錦上添花。此外，活動期間，商場會聯同日航天地選物店、京都直送、汴京茶寮、月夜和裝、遊牧雜貨、酒諺及Happy Live Nakama 7個和風品牌打造期間限定主題Pop-Up，更營造出地道日式秋祭氣氛，除推出京姫 雫酒大吟醸 袋吊大吟醸原酒、祇園辻利 夜空の月禮盒、「千代和紙」紙鶴耳環等獨家或京都直送的產品供大家選購外，更設特色體驗，包括月夜和裝推出的「浴衣租借體驗」，穿上浴衣漫遊祭典，又可在和風千羽鶴牆前打卡。

體驗日系主題工作坊 專享禮券回贈高達200%

商場於活動期間推出「好玩好賞星期天」，由10月3日起一連3個星期天（即10月3日、10日及17日）帶來日本主題活動；10月3日JAL會舉行別具心思的「千羽鶴活動」，齊齊以和紙摺出千隻紙鶴，集氣祈求疫情過去，參與工作坊的顧客更有機會獲得JAL迷你飛機模型乙個（數量有限，送完即止）；而10月17日有穿上日本浴衣體驗傳統茶道的「浴衣茶道體驗」及由2019 Miss SAKE Hong Kong文寶兒小姐教授的「名水百選 伏見之軟水」清酒工作坊。此外，為響應第二期消費券派發，商場於指定的星期天送出最高200%禮券回贈獎賞，顧客以指定電子消費模式於任何商戶消費滿HK$500，即送價值HK$700至HK$1,000的指定商場及商戶禮券組合，回贈獎賞每星期遞增，最高可達200%！於即日起至10月31日亦可享「10%消費賞」（10月3、10及17日除外），以指定電子消費模式消費滿HK$1,000，亦可享HK$100商場及商戶禮券組合。

限定商戶優惠低至半價 會員享多個秋日禮遇

商場亦集結多個場內人氣商戶及餐廳，包括最新開幕的梅丘壽司美登利總本店、人氣咖啡店Espresso Alchemy、日牛涮涮鍋專門店等，推出配合「秋‧日」主題的限定商品及優惠。此外，亦以優惠積分推出多個精彩和風美食及秋日購物禮遇予會員換領，包括日本結婚指輪專門品牌FUTAGO的「純銀珍珠耳環」、日本有機護理品牌Cosme Kitchen現金券及牛角Buffet「月桂冠 乳酪清酒」等。大家就算未能親身飛到日本，都可以透過主題活動體驗秋祭的優雅魅力，而重新認識不一樣的深度日本。

Mira Place「京都․秋祭」