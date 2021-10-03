Serrini拍賣「家謙BB零食」開價90萬　竟然真係有客

同為唱作歌手嘅林家謙、Serrini（梁嘉茵），雖然成日互寸、互窒、甚至會互Block通訊軟件，狗咬狗骨咁款，但私下其實老友鬼鬼，非常啱Key！早前Serrini開九展騷，林家謙都有現身撐場兼臨時上台客串做嘉賓，雖則Serrini踢爆對方係𢱑飛入場，不過應該都只係想「公審」開玩笑，無損雙方感情嘅！

而日前林家謙孖「鏡仔」姜濤、Jer以及Tyson Yoshi開嘅拉闊音樂會，林家謙都有盡「地主之誼」請番Serrini嚟睇騷，完騷後女方為咗避Fans集郵就匿咗入林家謙間休息室，更獲主人家送上一包零食「醫肚」。事後Serrini竟然勁抵死將零食嘅包裝袋放上二手拍賣網開價90萬拍賣，仲符合商品說明條例列明「食物已食」，再用慘豬樣留言「幫補吓梁小姐做音樂」諗住打慘情牌谷售，非常符合佢貪玩嘅性格！

就當大家以為唔會交易得成嘅時候！隔咗冇幾耐真係有Fans「上釣」認投，先問「請問點交收」、「幾時可以交收」，Serrini搞笑覆「過咗數先啦」，點知對方反擊答「網絡騙案就係咁」，最後Serrini無奈笑話：「第一次做生意就失敗咗！」認真爆笑！唔知佢係咪賣嘢賣上癮，隔幾日佢將兩個用過嘅散光Con盒又擺上二手拍賣網，照板煮碗列明「沒有Con」，不過今次貴啲開價90萬零1蚊，最後Serrini得到嘅只係兩個「Like」！