BTS四奪大獎　Jin壓車銀優當選K-Pop顏值王

韓版財經雜誌《福布斯》早前破天荒在網上展開「K-Pop顏值男神女神」票選活動，結果吸引近27萬人踴躍參與，當中除了韓國粉絲外，還包括來自日本、馬來西亞、菲律賓、印尼、墨西哥與美國等全球132個國家及地區的韓流粉絲。

最終投票結果於日前公布，女歌手方面，Dreamcatcher的27歲成員JiU以22,127票爆冷奪冠，擊敗有17,739票屈居亞軍的TWICE成員娜璉，另一女團BLACK PINK成員Jennie則以3,516票進佔第3位，而Red Velvet成員Joy與CLC成員崔有真依次排第4及5位。

男歌手方面，防彈少年團（BTS）的Jin撼贏「臉蛋天才」車銀優登上冠軍寶座，2人的票數爭持激烈，最終分別以81,396票與76,806票分佔冠、亞軍。人氣男團EXO隊長Suho則以22,362票躋身第3位，而Stray Kids成員Lee Know與ONF成員U分別位列第4及5位。

另外，BTS昨日現身力撐在線上舉行的韓國《2021 THE FACT MUSIC AWARDS》，7子除了先拔頭籌，贏得網民票選的「人氣獎」及「Fan N Star獎」之外，更連續4年捧走「最高榮譽大獎」。