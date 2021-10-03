計劃做冬天新娘　Britney Spears傳12月生日再婚

美國天后Britney Spears上星期終於成功解除父親占美（Jamie）的監護權重獲自由，早前與大隻仔男友Sam Asghari訂婚的她，近日被傳希望於今年12月2日亦即她的40歲生日舉行婚禮！

她的友人向傳媒爆料：「Britney同Sam好想喺夏威夷舉行婚禮，因為佢哋曾經喺嗰度過得好開心。Britney想喺12月2日40歲生日正日或之前舉行婚禮。佢哋計劃搞大型派對慶祝。今次將會係佢多年來首次獲准同朋友狂歡。」據知她亦會邀請一眾曾支持她的圈中好友包括Paris Hilton、麥當娜（Madonna）、Kardashians家族、Miley Cyrus以及雪兒（Cher）等出席婚禮。朋友更指她首要做的事就是結婚生仔並將她的社交生活重回軌道以及調查下多年來她的錢究竟點被人挪用。另有消息指她目前唔想工作或再表演，雖然知道fans好想她再踏舞台，但暫時這不是她要優先處理的事。

今次將會是Britney第3段婚姻，她於2004年1月與兒時好友積遜亞歷山大（Jason Alexander）於拉斯維加斯閃婚，結果婚後55小時後撤銷婚約。而同年7月她宣布與夜蒲時結識的奇雲費迪蘭（Kevin Federline）訂婚。據知是Britney在私人飛機上向他求婚。3個月後他們在洛杉磯家中舉行婚禮。她為奇雲誕下兩子辛柏斯頓（Sean Preston）和積頓占士（Jayden James）。他們結婚3年後離婚。