【心理測驗】狗狗最知你心

都說狗狗是人類最好的朋友，牠們是忠誠的代表，默默地給你一生的陪伴。不過狗狗的個性各有不同，有說物似主人形，在你選擇飼養一隻狗狗，與其建立緣分、一起生活的時候，可能已經透露了你的內心世界。日本網站「koigokoro」分享了一道據說超準的心理測驗，透過選擇你想領養的狗狗，有助你找出自己吸引人的魅力所在，試一試都無妨喎！

【問題】

請憑直覺，於以下小狗中選出最想領養的一隻。

A.柴犬

B.玩具貴賓犬

C.哥基犬

D.松鼠狗

【結果分析】

A.待人真誠

選擇柴犬的你非常了解自己的個性與定位，身邊人都認為你是一個好好相處的存在，會給你很高的評價，認為你很有品味，甚至從你身上能得到啟發。同時你待人真誠，一旦開始交往，不論性別、年齡與認識的時間，同樣都會很重視他們。請繼續保持你的真誠與珍惜別人的肯定，擴展你的魅力，從而得到更多人的喜愛。

B.單純直接

要是選擇玩具貴賓犬，代表你是一個簡單、直接的人，具有行動力和正能量，非常努力想要成長。你的積極個性能影響到身邊的人，令大家都更有力量，同時想對你作出支持和幫助。另外，你亦擁有很好的社交能力和協作力，可以調和身邊的人，與你相處的時候會感到自在而想去接近你。如果想獲得更多人的喜歡，適當的時候都要表達自己的意見，不要一昧的順從。

C.熱情勇敢

你是一個勤奮的人，從你選擇哥基犬，顯示你喜歡挑戰自己，不怕困難，勇於挑戰未知，具有能感染別人的行動力，也令人有捉摸不定的感覺。同時你對潮流時尚具有敏感的觸覺，會盡情地展現自己的個性，非常獨特。一般來說，當你提出一些觀點的時候，都會同時接收到別人佩服的目光，基本上只要保持着接受和理解他人的心，很多人都會被你的熱情和獨特所吸引。

D.溫和包容

你選擇松鼠狗，可見你是一個性格溫和且極具包容力的人，非常願意聆聽別人的話語和意見。同時亦是一個努力且正面的人，為了自己的理想會不斷學習和磨練自己，覺得自己要盡力地做到最好，不知不覺給自己非常大的壓力。你要學習從努力中適當地放鬆自己，令自己變得更具治愈力，這樣能有助你釋放自己的魅力，進一步拓展自己的社交圈子。