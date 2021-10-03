Tyson Yoshi個名點嚟？索爆女友喪吸3.5萬粉絲！

MIRROR成員姜濤、柳應廷（Jer）早前聯同林家謙、Tyson Yoshi一齊開騷，當中Tyson Yoshi除衫騷爆肌，成為全場焦點！其實講人氣，Tyson Yoshi絕對唔會畀其他三人差，今次就介紹吓佢到底係何方神聖！

Tyson Yoshi係R&B歌手，其實佢早喺香港同台灣嘅獨立音樂界已經響晒朵，人氣好高！而佢好多歌嘅主題都係圍繞住女友，好似2018年時，佢同女友吵交，之後為咗氹番女友，佢寫咗首《To My Queen》送畀女友，點知呢首歌爆紅，成功令佢殺入樂壇！《To My Queen》都唔夠冧豬，之後Tyson Yoshi用咗女友Christy個名做歌名，而呢首歌喺網上點擊次數仲過咗1,000萬，真係冧歌有情人！

而Tyson Yoshi女友Christy都好受網友歡迎，社交網有3.5萬粉絲，Christy樣靚身材正，喺社交網晒咗唔少索相，仲有大量同Tyson Yoshi嘅放閃相，真係好幸福呀！

Tyson Yoshi中文名叫程浚彥，但點解佢個英文名咁似日本人？原來佢細個時喺英國讀書，佢又想以TY呢兩個字用嚟做藝名，咁啱佢屋企望出去有間日式牛肉飯快餐店，佢見到個招牌之後就即時有靈感，就改咗Tyson Yoshi呢個藝名！

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