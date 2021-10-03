抗初老必學　5個保養重點

「初老」現象日趨年輕化，所以抗初老已經不止是輕熟女生的專屬，就連「00後」也嚷着要加入抗初老大軍。（互聯網）

過往大家常說過了25歲，就容易出現細紋、乾燥、色斑等衰老現象。但近年發現因為學習和工作壓力、熬夜、作息紊亂及空氣污染等因素，讓「初老」現象日趨年輕化。所以抗初老已經不止是輕熟女生的專屬，就連「00後」也嚷着要加入抗初老大軍。

肌膚初老自測

抗初老之前，大家不妨先看看自己的肌膚是否出現以下狀況，只要中以下其中兩、三個，就代表你可能已受到初老困擾。

a.眼部細紋加深，法令紋變得明顯

b.膚色變得暗沉，甚至出現色斑

c.毛孔粗大問題日益嚴重

d.皮膚容易變得敏感

e.稍晚睡就會有黑眼圈

f.比過往更易曬傷，曬傷後修復速度減慢

g.上妝不服帖，也容易浮粉

記住抗初老重點

要戰勝肌膚老化這個大敵，就要熟讀以下的保養要點。

1.加強補水：皮膚在秋天最易缺水變乾，加上年齡增長也是肌膚膠原蛋白和彈力蛋白流失的主因，如掉以輕心、忽略補濕護理，幼紋（額頭、眼尾及嘴角位置）、黑眼圈及眼袋等初老現象就會相繼出現。因此一定要做好日常補濕，才能阻慢膠原蛋白及彈力蛋白流失，令細胞新陳代謝及肌膚更新能力大大提升。

2.抗氧化修護：自由基氧化後容易破壞肌膚的保護機制，繼而造成鬆弛及發炎等問題。建議在保養程序中，加入抗氧化一環，選用含有維他命C、E甚至肽等抗氧化物的護膚品，就能有效延緩肌膚老化及修復因敏感而出現的受損發炎狀況。

3.做好防曬：紫外線中的UVA會深入真皮層，令皮膚曬黑及破壞膠原蛋白增生，是老人斑、細紋、鬆弛和皺紋的元兇，所以要盡量避免暴露在太陽光下，即使無可避免也要撐傘或戴帽，並於出門前塗防曬產品。

4.眼周保養不可少：隨着年齡增長，眼周肌膚變得愈來愈薄，加上眼睛不停眨動，自然容易出現眼下乾紋、魚尾紋，甚至出現凹陷下垂、眼袋浮腫等老化現象。因此眼部肌膚保養不可懶，除了使用合適的眼霜及眼部精華，敷Eye Mask也是不可或缺一環。另外，絲打們不妨在塗上產品或敷完眼膜後配合簡單按摩動作，以促進養分吸收，令修護功效更理想。

5.養成良好生活習慣：除了盡量不熬夜外，飲食上也要注意避免暴飲暴食以及挑食偏食，切記不要嗜吃甜食。因為糖分攝入太多，就會在體內默默地進行加速老化的「糖化反應」，導致身體細胞老化。當然在現實生要中要全面禁糖是有點難度，但只要將攝取量降低，或吃一些能降糖類吸收的蔬果高纖食物就行。