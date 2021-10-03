《魷魚》帶挈粉絲暴漲　李瑜美出道12年憑苦情角色彈起

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》熱爆全球，帶挈劇中演員受到關注，女星李瑜美的社交網追蹤人數就由4萬暴升至近410萬，相當誇張，在劇中飾演「智英」的她雖然出場時間不長，但仍為觀眾留下深刻印象。

現年27歲的李瑜美其實已經出道12年，她於2009年拍攝電池廣告，2010年參演EBS劇集《望着未來的少年》及電影《黃海追緝》，正式投入演員行列，曾參演多部劇集及電影。雖然她外表開朗，擁有陽光魅力，但就經常扮演陰沉又慘情的角色，她於2017年在電影《朴花英》飾演離家出走的少女「尹世真」，更被主角毆打，去年她在劇集《365：逆轉命運的1年》中飾演為了得到關心而自殘及犯罪的少女「金世琳」，她今年在電影《大人們都不知道》中則扮演遭毆打的少女「尹世真」，她又在1,000人中脫穎而出，於電影《人質》中飾演並綁架的少女「素妍」，可謂是悲情角色專業戶。

而她在《魷》中飾演曾目睹父親殺死母親及親手將父親殺死的女孩「智英」，她對於生活沒有任何目標和期望，最後為了成全鄭浩妍飾演的「姜曉」而犧牲，場面十分催淚，「智英」一角亦令出道多年仍籍籍無名的她一夜成名。而她最近正拍攝改編自網絡漫畫的Netflix驚悚劇集《現在我們學校》，她飾演的「李娜妍」在學校遇上喪屍病毒，最後更難逃一死。

她曾於《魷》劇播出前受訪，當時她被問到過往多次飾演苦情角色有甚麼感想，她便笑說：「我將憑《魷》劇和《現》劇回歸，這次也是受苦的角色，但人本來不就是辛苦的嗎？」