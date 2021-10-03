處女下海拍劇︱炎明熹有親熱戲？姚焯菲做番自己

「聲夢學員」炎明熹（Gigi）與姚焯菲（Chantel）以學生裝上陣出席無綫青春歌舞劇《青春本我》拜神，除了一班主演的聲夢學員外，高層樂易玲、曾志偉及何禮全等也有到場支持，現場更宣布Gigi首隻新歌《真話的清高》成為熱唱榜冠軍。Gigi透露大家在劇中飾演有心理問題的學生，問到首次拍劇的心情，她說：「非常緊張。（經常NG？）暫時拍咗少少，我只係開咗一日工。（有冇喊戲？）好似有。（驚唔驚喊唔出？）少少緊張，應該可以，因為導演會幫我。」

問到有否感情線，她講笑謂可能她跟Chantel有，至於親熱戲，她大賣關子表示有可能，叫大家留意，不過Chantel則稱因為2人年紀尚輕，所以不會有這些情節，並表示：「編劇知道我哋第一次拍劇，冇畀好難嘅角色，都係做番自己性格，唔需要扮。」提到她近日在社交網提到要重做功課，她解釋：「唔係重做，嗰個係好耐之前，新功課係視藝老師畀，我好驚『肥佬』，因為我畫畫唔叻。（會唔會好難兼顧學業同拍劇？）唔會，我一有時間就做晒功課先。（咁你做晒功課未？）做晒喇！」

至於覺得拍劇難還是唱歌難？她指今日才是首日開工，因為從未拍過劇，所以相比起覺得唱歌較易。Gigi自言唱歌多，拍劇少，要慢慢進步，對於鄭裕玲讚她「轉數快」，她笑言：「竟然？好多謝佢，佢好好人，當日好照顧我。」講到她跟韓劇《魷魚遊戲》中的「木頭人」撞樣，她說：「應該係蔭同眼睛似。（個木頭人紮孖辮，你有冇試過？）我冇試過出街紮孖辮，返學都好少人講我似。（咁有冇人話你似卡通片《櫻桃小丸子》入面嘅野口同學？）我諗都係因為個髮型。」