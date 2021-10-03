隊友半裸露底底搶鏡　姜濤Jer「預告」下個係佢哋

人氣男團MIRROR連續第3個星期日現身旺角為口罩活動造勢，今日（3日）就有「人氣王」姜濤、Jer及Frankie出席，每次「鏡仔」出巡例必吸引大批「鏡粉」追隨，是次現場約有幾百名Fans，齋見到偶像出現於商場大型螢幕的宣傳片已尖叫聲四起！3子約10時33分登場，歡呼聲更為震撼，期間又非常識做去到Fans群前影大合照派「福利」。

講到有Fans昨晚（2日）9時已到場霸位通宵守候，Jer指剛才上車就聽經理人花姐講：「知道Fans好辛苦，經過一晚先見到我哋，都好多謝佢支持，但我希望佢哋身體健康，唔好再通宵，咁樣身體會變差。」有傳外面一盒口罩炒價至600、700元，Frankie坦言不知道，Jer就呼籲Fans不要食炒價：「貴就唔好買。（有親朋戚友向你哋要？）我哋想要都冇呀！」姜濤則叫Fans不要炒賣口罩。

剛完成拉闊音樂會的姜濤及Jer，問到是否要緊接籌備12月頭的演唱會？二人異口同聲指未有咁快開始，所以有足夠時間休息，姜濤又預告第9首個人單曲快將推出，要專心準備，此時Jer突然玩踢爆，指姜濤同時有喪食：「有人排舞排得好開心，因為食到好飽。」

談及姜濤最新單曲《Dear My Friend,》奪電台排行榜冠軍位置，他說好開心有好成績，特別多謝DJ們支持：「初心都係想送畀（已逝）朋友，估唔到大家都有共鳴、搵到自己嘅理解，希望朋友在天之靈聽得到。」問到Frankie可有出Solo歌計劃？他直言冇諗過：「但有諗過如果出，就一定係代表作，所以要諗過度過，有啲嘢未滿意，喺時候先會同花姐自薦。（有咩未滿意？）唱歌未滿意，特別有Jer企喺我隔籬，Standard咁高！私下都有去上堂學唱歌。」Jer聞言反讚對方跳舞比自己好，然後說：「未出Solo嘅成員其實都有上堂裝備自己。（拉闊你跳舞有進步，下首諗住出跳唱歌？）可以考慮吓！」

最後講到隊中雙「Anson」成員，AK及Anson Lo為內衣品牌半裸騷肌影宣傳相，問到3子有可膽量「挑機」？Jer竟然二話不說叫好：「下次考慮吓我同姜濤，哈哈！」被拖落水的姜濤「大」番Jer轉頭：「你得我就得！」Jer續抵死笑話：「點會唔得！本身一個星期做一次Gym，依家最多做兩次，哈哈！」豈料姜濤大反擊，爆Jer「偷食」：「話要操弗嗰個上次拍MV凌晨食消夜！」Jer急解釋：「有時工作太大壓力就會食嘢，所以成日食嘢！」問到他們睇到兄弟半裸照有何反應？3子大讚：「梗係勁啦！使唔使去到咁盡？佢哋真係好犀利，操咗好耐、好勤力，我哋都要自己努力吓！」