【移居馬來西亞】第二家園計劃「加辣4倍」今月重啟

馬來西亞華人多，生活成本又低，國際學校教育還價廉物美，故此過去馬來西亞推行的「第二家園」（MM2H）移居計劃，都極受香港人歡迎，2019年申請更是爆升急增。惟疫情爆發後，馬來西亞也暫停接受MM2H申請，經重新審視後，馬來西亞終於在今月正式重啟MM2H計劃，但申請條件卻大幅「加辣」，以下逐一細說：

（1）合資格申請人

更新後MM2H合資格申請人組別會分為「35-49歲」和「50歲以上」 兩組，而舊制其實只分「50歲以下」及「50歲以上」兩組，這代表35歲以下現在已不合資格申請。

（2）流動資產

最新流動資產要求是MYR150萬（約HK$279萬），相比舊有的流動資產條件「50歲以下」MYR50萬（約HK$93萬）及「50歲以上」MYR35萬（約HK$65萬）高了3倍以上。

（3）外地月入

新的外地月入要求升得最誇張，更新後條件是每月MYR4萬（約HK$7.4萬）以上，竟跟舊要求MYR1萬（約HK$1.86萬）加辣了4倍。

（4）定期存款

更新後定期存款要求是至少要存入MYR100萬（約HK$186萬），當中MYR50萬（約HK$93萬）可取用於購買房產、醫療或子女教育用途。舊條件相對就寬鬆得多，50歲以上只用存入MYR15萬（約HK$28萬）及50歲以下也只MYR30萬（約HK$56萬），1年後更可取出部分金額而且不限用途。

（５）居留年期

新的長期居留證年期已更新為5年，雖然可以續簽，但跟舊有的10年年期相比，已減了一半。

（６）良民證

舊有MM2H只要求申請人提交良民證，而新MM2H就要求申請人與其家人都必需提交良民證。

（7）定居日數

新MM2H除了加辣了舊有條件，還新增了一些之前沒有的規定，包括1年中必須要身在馬來西亞，或在馬來西亞定居至少累積90天。

（8）扶養人加存款

新增的條件，還包括每增加1位扶養人士包括子女或父母，都要在儲蓄戶口增加MYR5萬（約HK$9.3萬）存款。

（9）加證件費

新MM2H證件收費將由舊有的MYR90（約HK$167）增至MYR500（約HK$930），而且亦會跟申請人徵收MYR5,000（約HK$9,300）及每位家屬MYR2,500（約HK$4,650）的處理費。

（10）安全審查

若申請人及家屬的證件要更新，包括更換主申請人、更換申請人及家屬國籍等，都必須要通過安全過濾檢查。

總結：門檻高吸引力大減

雖然MM2H並非馬來西亞移民計劃，只能長期免簽居留，但由於過去門檻較低，故此廣受香港人歡迎，而馬來西亞在2002年至2019年間透過MM2H計劃，也多賺了MYR118.9億（約HK$221億）累積收入。惟2019年馬來西亞暫停MM2H後，經重新審視，如今重推門檻卻大幅提高，加辣程度之大，就連馬來西亞國內也感嘩然。新MM2H無疑是想「重質」不重量，但對香港人而言，吸引力確已大減，尤其在英國BNO簽證已開放的今天，成本低保障高，成為香港移民最優先的考慮。