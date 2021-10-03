烘焙新品　搶「鮮」試

以前到麵包店，往往見不少顧客在等新爐出爐的麵包西餅，除了本地出品，日、法的糕點美食亦相當吸引，香甜的蛋糕、鬆化曲奇、鬆軟的麵包，還有即焗即吃的鹹甜批撻，讓大家何時何地都可以大快朵頤。

全新鹹甜糕餅

日人氣之選

日本的甜點精緻美味，不時都有熱賣產品誕生，SAKImoto Bakery嵜本近日就推出當地大熱的甜點Maritozzo，選用極生配方的麵糰配厚厚的法國鮮忌廉，每一口都香滑。除了原味，還有士多啤梨、抹茶和開心果味。除此之外，店內提供多款新口味日替三文治，包括溏心蛋蛋沙律拼厚燒玉子、鰻魚燒玉子和煙熏手撕豬肉，吐司則有奶酥和火腿芝士等口味，遲一點還有新出的極芝士Shokupan吐司提供，無論鹹甜都咁好食。

鹹香曲奇

大部分的曲奇多數都是甜食，但加入不同食材製作的鹹香口味，亦可能會帶來驚喜，將於新蒲崗開設新分店的Yolanda Bakery，經常推出滿滿創意的曲奇口味，如櫻花蝦、海鹽粟米片和限定臘腸曲奇等，早前餅店推出新款鹹蛋肉鬆曲奇，香濃的鹹蛋黃加入肉鬆後，提升了整體的香氣，鬆脆又配合港人口味。

清新茶香

吃曲奇、麵包或蛋糕，適合配一杯茶湯消滯去膩，近年亦加烘焙出品會加茶湯入饌。奇華餅家近日和品牌Twinings合作，以伯爵茶製作蝴蝶酥、瑞士卷、鳳凰卷和趣寶4款新品，烘焙出來的成品滲出淡淡佛手柑氣息和茶香，入口清新。由10月1日至31日，客人於指定分店選擇任何產品，可以優惠價選購茶包，沖泡靚茶配烘焙新品，作下午茶最享受。

即焗撻批

近年很多人喜歡在家玩烘焙整麵包、蛋糕，不過唔係人人都有做餅廚的天分，想方便快捷不如買即食急凍糕餅回家慢慢烤焗。剛於太古城重新裝潢的Marks & Spencer旗艦店，除了新增咖啡餐飲區和擴大家品區及嬰兒用品系列的區域和貨品。食品方面，還引入法國冷藏食品品牌Picard，當中由頭盤到甜品包羅萬有，還有很多鹹甜的烘焙批和撻，如法式奶油麵包、山羊芝士菠菜餡餅、朱古力心蛋糕、Rasphberry撻、檸檬蛋白批或可麗餅等，成品只要按指示烤焗便可開吃，宴客時享用相當方便。

網紅餅店

創意本地烘培鬆餅品牌Holy Bake素來愛將本地口味融入鬆餅之中，好似薑醋、檸檬茶、Jacob's Club橙味朱古力等，品牌由即日起至11月30日更於尖沙咀商場開設Pop-up期間限定店，提供各種獨特口味鬆餅之餘，更帶來期間限定、全新的流心芝麻湯圓，採用0%防腐劑和100%愛製成的鬆餅，搭配搭配濃縮奶油Clotted Cream和自家製果醬，鬆餅迷可別錯過了。

殿堂級卷蛋新味

喜歡食卷蛋的對日本人氣蛋糕甜品店Mon cher一定不會陌生，事關品牌殿堂級甜品「大阪堂島卷」（Dojima Roll）備受一眾卷蛋及忌廉迷所喜愛。最近品牌於旺角開設全新分店，除有一系列經典及招牌糕點外，還特別推出店舖限定口味的杏仁朱古力堂島卷及杏仁朱古力方形蛋糕。前者以綿密細緻的朱古力海綿蛋糕卷住香濃朱古力忌廉，外層特別鋪上朱古力脆皮，加上散落於脆皮上的香脆杏仁粒，朱古力濃厚又口感豐富；後者就特別加入比利時朱古力碎於蛋糕內層，令朱古力濃情更勝經典，一試難忘。

時令食材蛋糕口味

鮮果蛋糕

香甜多汁的北海道夕張蜜瓜和長野縣香印提子，一向是港人喜愛的水果。由現時至10月31日，如心酒店集團餅店Nina Patisserie推出2款初秋季節限定的特選鮮果蛋糕，就用上述水果製作。北海道夕張蜜瓜鮮果忌廉蛋糕選用原個蜜瓜，輕挖去果肉後，放入海綿蛋糕、各款水果和忌廉夾心，切開後色彩繽紛。清甜的長野縣香印提子配香脆的拿破崙，入口層次豐富。

秋日栗子

來到秋天，飽滿的栗子正值當造，雖然街邊還沒有炒粟子，但很多甜點已有選用栗子入饌。美心西餅近日推出「秋日戀曲」秋栗蛋糕系列，當中包括以原粒栗子、鮮磨栗子蓉和玩士栗子蓉打造的甘栗二重奏脆脆蛋糕，法式栗子糯米糍蛋糕內有栗子蓉，外表有法國Mont Blanc，一啖吃下去還有煙韌的白玉糯米糍，另外還有雙重甘栗鮮果蛋糕和綿綿甘栗蛋糕，每一口都有栗子的香甜。