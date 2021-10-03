25分鐘叉爆？小米新旗艦詳測

快充技術係手機界唔係新鮮事，當大家以為USB PD支援100W快充已經好勁，小米話畀大家聽仲有進步空間。新機Xiaomi 11T Pro就支援120W HyperCharge技術，官方稱0至100%充電只需17分鐘，是否快成咁一於測試吓！

屏幕無可挑剔

未試充電時先講外觀，Xiaomi 11T Pro設有流星灰、月光白及太空藍3色，弧形機身十分貼手，而且厚8.8mm、重204g，6.67吋手機來說尚算輕薄。遺撼是機背塗層容易沾上指模，要勤力抹拭。開孔式屏幕獲得DisplayMate A+認證，對應120Hz更新率、480Hz觸控採樣率、1,000nits峰值亮度，並提供TrueColor、Dolby Vision和HDR10+等技術，齋論規格無可挑剔，若有埋屏下指紋就更完美。

支援電影Mode

此機搭載3攝相機，包括1億800萬像素廣角主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭及500萬像素微距鏡頭，長方形模組微微凸出，要小心刮花。功能方面有一鍵式AI影院模式、8K錄影、人像美顏、慢動作、長曝光及魔法分身等，當中影院模式提供滑動變焦、慢快門、時間靜止等電影運鏡效果，適合用來拍Vlog或微電影之用。

充爆不用半小時

性能上採用了旗艦級Qualcomm Snapdragon 888處理器，另配12GB RAM及256GB ROM，《AnTuTu》反映效能中上，只是未合乎S888最高水平。至於文首提到的快充技術，跟機附有120W火牛，測試前先將電量「搾乾」至0%，插上電源後10分鐘即充了50%，但其後速度開始減慢，打爆5,000mAh電池約25分鐘。雖然無官方提到咁快，但已比很多快充手機快一倍以上，以後臨睡前忘了充電，起身出門前都足夠時間「補鑊」。最後用埋《PCMark》試續航力，發現手機可持續運作13小時47分，十分長氣。