牛仔控必看　型格日本「牛仔和服」

和服代表着日本傳統文化，所以不少香港女生到日本旅遊時，都會體驗一下穿和服的滋味。通常女士們都會以顏色鮮艷或綴滿花卉圖案的設計為首選，但假如你一向行的是型格路線，對搶眼花款頗為抗拒的話，以下介紹的「牛仔和服」可能啱你口味。

說的是日本牛仔褲品牌JOHNBULL與和服品牌KIMONO YAMATO攜手推出的最新「牛仔和服」。前者的總部位於日牛聖地－岡山倉敷市，自1952年成立以來一直致力開發日製精緻牛仔布，並將心血結晶融入服飾中。後者則是一間擁有百年歷史的日本和服老舖，擅長結合和服文化的傳統技術和創新設計，打造不同風格又可穿性高的和服，包括可水洗和服、休閒和服和浴衣等。

今回雙方合作推出的「牛仔和服」，一共有深藍和淺藍兩種丹寧色調，款式簡約。兩種顏色都有講究針腳細節的特殊規格，而新潮型格的牛仔布料與傳統的日式和服融合後，亦盡顯中性和風魅力。想擁有不一樣和服體驗的女生，不妨入定一件，等下次有機會返「鄉下」時，就着住去穿梭日本街頭！