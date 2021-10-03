生日願望盡快除罩　陳家樂想捧嫲嫲做KOL

藝人陳家樂本月12日將度過35歲生日，今日（3日）出席主演劇集《把關者們》宣傳時，獲台前幕後送上蛋糕預祝，教家樂驚喜不已！受訪時談到生日願望，他表示：「最希望大家早日除低口罩，同埋可以去吓旅行，自去年3月我喺馬來西亞拍劇返港，之後都冇出過境係最耐嘅一次！」

生日正日當天，家樂要出席新片圍讀，他說：「生日有工開即係新一年好開始。（有冇人（指女友連詩雅）約定你？或者畀驚喜你？）冇喎，簡簡單單，一把年紀其實都好多年冇慶祝喇，最多同屋企人食餐飯。（帶埋佢返去囉，見過家長嚟未？）唔識答呀！」期間頻頻抹汗，相當搞笑。

談到他最痛錫的嫲嫲有何表示，家樂謂：「佢驚到時我唔得閒，所以中秋已經畀咗封利是我，嫲嫲成日用台山話講，話生日係牛屙屎，意思即係好小事。（你成日幫佢拍片。）佢唔介意上鏡，我哋咪合作吓囉，我想捧佢做KOL添呀。」

至於劉佩玥早前於緋聞男友周志文生日貼文，留言「要好好的」，隨即惹起分手疑雲，她笑言：「我嘅感情生活無風無浪、工作穩定。大家誤解咗我嘅意思，知道佢係北京孤單會辛苦，打吓氣啫。（點解唔喺佢離港前同佢慶祝咗生日先？）佢走咗大半年喎，等佢返嚟會補祝嘅，不過好開心佢喺當地繼續有工作，相信聖誕甚至2022年前佢都返唔到嚟。（遲啲大事大節你點算？）佳節我習慣咗同屋企人及朋友一齊度過嘅。（引起網民誤會，仲夠唔夠膽留言？）唔會理人哋說話，至於幾時再留言，大家就keep住留意喇。」