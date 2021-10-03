《父輩》穩佔內地票房阿二！吳京爆為章子怡落淚

內地長假期，市民紛紛出外睇戲，吳京與易烊千璽主演的戰爭大片截至今午（3日）3時（下同）為止，票房達13.2億人民幣（約16.1億港元），繼續領跑。而吳京另一套「自己打自己」的作品《我和我的父輩》成績亦佳，票房達5.2億人民幣（約6.35億港元），穩佔第2位。《父輩》票房成績佳，昨日（2日）下午，影片4個單元的4位導演吳京、章子怡、徐崢、沈騰共聚社交網合體直播，分享創作感想，大談台前幕後有趣花絮，網民熱情高漲，直播觀看量達1,544萬。

《我》片由《乘風》、《詩》、《鴨先知》、《少年行》4個單元組成，吳京形容這4個單元是起承轉合，自爆看章子怡執導的《詩》打孩子的一幕時，自己偷偷抹眼淚，不想被人看見，因為他身為父親，不忍心看這樣的畫面；而到了沈騰的部分，他一看見就想笑。

章子怡則表示十分心疼吳京：「我知道他這麽多年來一直親力親為，拍這些難度很大危險性也非常大的電影，曾經一起合作過，情感和理解會多一點，我自己也拍過對策騎戲，我也曾經從馬上摔下來過，我知道那一份苦只能演員自己去承受！」子怡又表示感受到吳京執導的《乘風》單元，既有硬漢的堅毅又有細膩的情感，這種以孩子名字進行傳承的方式非常高級。4位導演還自爆私下有個撒嬌「求抱抱」群組，誰比較苦悶，誰有點委屈，就跟大家分享。