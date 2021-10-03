MV破百萬點擊！Gin Lee恨約張學友食飯慶祝

歌手Gin Lee（李幸倪）跟視障女歌手蕭凱恩，為電台新劇合唱宣傳曲獻出首次合作，而Eric Kwok（郭偉亮）則擔任歌曲監製，3人今日（3日）齊集錄音室錄音。席間蕭凱恩化身Gin Lee的小粉絲，講出對方多首Hit爆作品，還贈8字真言大讚其歌藝「剛柔並重，非常精彩」，氹得Gin Lee非常開心！

受訪時Gin Lee笑說今次合作發現一件驚人事，原來雙方之間有個共同點：「原來我哋嘅生日係差一日！所以係同一個星座，麻煩嘅處女座，哈哈！非常之要求高！大家先至會咁一見如故，等陣錄音會錄到滿意為止先收貨！」而蕭凱恩一讚再讚，指對方把聲好切合歌曲帶出的感覺，是次合唱可謂相輔相成。之後可會再有合作機會？Gin Lee提議可以唱Live，而蕭凱恩就雀躍叫好。

提到宣傳歌是以家做主題，已有兩年多沒有返家鄉馬來西亞見家人的Gin Lee坦言思鄉病又「發作」：「歌詞有句係話如果可以一齊去旅行，呢句真係擊中我嘅心！（再約馬國5人幫『同鄉』食飯一解思鄉病？）嗰日係特別慶祝，平時都唔太多約。」

另外，講到她跟其偶像「歌神」張學友的合唱歌《日出時讓街燈安睡》MV破百萬點擊，Gin Lee卻只同愛貓「杏仁糊」慶祝：「買咗好多新糧慰勞佢，哈哈！因為佢係成日喺屋企聽我練歌好辛苦，聽聽吓佢會走入房瞓覺。（有冇Send Message畀學友報喜？）我諗Duncan（環球唱片高層）已經做咗，自己都有Send過幾次Message多謝佢，真係好開心、好榮幸，如果成績再好啲，我就鼓起勇氣約佢出嚟食飯！」抑或再邀合唱？她直言內心好想，但要隨緣看緣分。