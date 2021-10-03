香港近年真係多咗人興食素，而素食材料亦推陳出新，最近就有無新植物豬肉登場，又有餐廳推出新素口味，素食者固之然多了選擇，食葷嘅巴絲打間中想食素都有好選擇。

全新植物豬肉登場

Impossible Foods早前推出全新Impossible 植物豬肉，含豐富營養成分，加上帶點微鹹香味與肉鮮味，適合製作成免治豬肉嘅菜式，好似春卷、肉丸、餃子、小籠包、燒賣及墨西哥夾餅等。為慶祝全新植物豬肉登港，品牌於10月4日至8日期間，與15間餐廳聯乘製作出特色便當，每日於太古坊糖廠街市集免費派發100份，而每日更設不同主題，由點心、傳統中菜、新派菜式以至東南亞美食不等。每個便當盒會包括3款由不同人氣餐廳精心炮製嘅菜式，以試食分量讓大家一盒試盡3道美食，參與餐廳包括有添好運、好燒味、王家沙花樣年華等。此外，由10月4日起，全港逾40間餐飲品牌合共120多間餐廳亦會推出多款植物豬肉創意料理，而由FRESH TO GO製作的即開即煮植物豬肉亦會在指定超市供應，令人引頸以待。

傳統素原料巧手粵菜

早前於尖沙咀開業嘅全新素食店緻素坊，旨在保留及歌頌傳統中式素食美饌之餘，亦愛加入創新元素炮製美食。主理嘅葉思志師傅使用多種菇菌類食材，將肉類菜式化成素食佳餚，推介「招牌秘製叉燒」，由小麥麵筋製成，經過自家製素食叉燒醬醃製，之後再由多種茶葉煙熏而成，重現廣受歡迎嘅傳統叉燒嘅嫩滑口感及味道。另一推介菜係「手撕杏鮑菇」，杏鮑菇以人手撕碎並油炸成酥脆表面，配以自家秘製嘅炸漿配方，炮製出猶如鮮鮑質感嘅特色美饌。喜歡辛辣重口味嘅就不要錯過「四川秘製水煮魚」，以人手將杏鮑菇切成薄片帶來魚肉質感，濃郁而香辣嘅湯底就加入4種菌類燉成，還用上從四川直接進口嘅香料同辣椒，打造出最精緻的素食麻辣燙；與薯粉、蘑菇和大豆芽等非常配合。

外送墨國環保捲餅

唔想出街又想食素美食？有計，Deliveroo就聯同新派墨西哥菜連鎖餐廳Calimex合作推出了一款「Zero-Waste」墨西哥卷餅，於10月10日至11月11日期間更會一律採用環保包裝以響應10月16日嘅世界糧食日。包裝所用嘅紙張經森林管理委員會認證，採用環保塗層及墨水，所有物料均可用作堆肥，除可減少碳足迹外，亦做到真正嘅零廢棄，而每售出一份墨西哥卷餅，外送平台均會捐出HK$5予慈善機構樂餉社。