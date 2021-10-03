粉絲要求加強保安　CRAVITY遭狂迷入侵事務所騷擾

韓團Monsta X的同門師弟CRAVITY於去年4月出道，在多個音樂頒獎禮奪得新人獎，昨日更在《2021 THE FACT MUSIC AWARDS》頒獎禮中獲得「Hottest獎」。將於本月7日開始新歌《VENI VIDI VICI》宣傳活動的他們，今日卻驚傳遭入侵事務所大樓的狂迷騷擾。

所屬的Starship事務所今午發聲明，指今日有人擅闖事務所大樓，並強行與正在公司內準備出席活動的CRAVITY成員進行身體接觸，經理人見狀立即報警，但狂迷拒絕跟警方離開，更在公司門外大吵大鬧，事務所方面已將大樓內部及外部閉路電視影片交給警方，舉報該名狂迷入侵大樓及強行觸摸成員。

而韓媒指首爾江南警署今日下午3點左右在位於江南區的Starship大樓拘捕女狂迷A某，據指她是尾隨其他職員進入大樓內部，警方出動到現場後聽取雙方的陳述，認為A某有可疑，警方向韓媒表示：「我們暫時未立案，因為還在調查當中，不方便公開詳情。」因隊中有2名成員還未成年，不少粉絲都大表擔心和震驚，紛紛要求事務所加強保安及嚴懲該狂迷。