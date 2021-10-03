胡鴻鈞溜冰懶係勁　何雁詩踢爆原來勁淆底！

忙緊宣傳新歌《今天不營業》嘅歌手胡鴻鈞（Hubert），近年頻頻自我挑戰作新嘗試，好似曲風變咗，唔再獨沽一味只唱情歌，啲歌加入Jazz嘅元素，又試吓喺MV度跳吓舞。近日佢就走咗去溜冰場溜冰，原來外表斯斯文文嘅佢都有幾天分，着住對溜冰鞋，第一次踩冰，冇一仆一碌，又唔使扶住欄杆慢慢溜，一起步就似模似樣，可以平四八穩咁一口氣滑到半個場，今次終於知佢係咩料，原來唔係「流」，而係好「溜」！

連佢自己都沾沾自喜，將條成功挑戰踩冰片放喺社交平台，講畀大家知佢有幾叻仔！佢留言：「我覺得第一次溜冰嚟講，我冇仆住咁跣住去，已經好心滿意足。」同老公鄭俊弘度完蜜月嘅何雁詩踩場留言：「但繼續表現處變不驚嘅狀態，Feel到你心入面嗰種淆底。」被人睇穿嘅佢都好坦白回覆：「有時啲嘢，唔使講到咁白。」一班粉絲就不停讚「第一次」好勁、好叻，一啲都唔失禮！

另外，Hubert首個個人賣票演唱會，將會於11月底在九展Star Hall舉行2場騷，10月5日信用卡可優先訂票。日前佢為個唱拍攝宣傳海報，Hubert好興奮咁話：「好多朋友、Fans 成日都催促我開演唱會，知道大家等咗好耐，一直畀心機去製作好多屬於自己嘅音樂，同埋累積唔同嘅演出經驗，今年係一個好時機，要多謝成就今次演唱會嘅各單位。」

今次演唱會嘅主題《The Day After》係由Hubert構思，佢話：「我同導演提出係自己10年來嘅一個里程碑，除咗回望以前曾經嘅歷程，更加係對未來嘅一啲展望，自己近年都不停跳出舒適圈，去跟唔同嘅音樂人合作，嘗試更多唔同嘅曲風，尋求音樂上嘅一啲突破，希望畀大家睇到不一樣嘅胡鴻鈞。」