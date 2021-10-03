染谷有香　最強Body裸到盡

好多日本寫真女優着起泳衣都好吸睛，但要佢剝光豬演出，效果又會點呢？講真冇咗泳衣嘅點綴同承托，體態美好可能打折扣，所以唔係咁多女優夠膽作全裸演出！不過，對於染谷有香嚟講，裸露根本唔係問題，最近更加喺寫真集中裸到盡！

體態近乎完美

有冇睇過日本經典漫畫《雷朋三世》？好多人都被當中嘅刺激場面同搞笑情節所吸引，但喺筆者眼中，女主角峰不二子先係最正！身份為職業盜賊嘅佢，唔止靚女，仲要係胸大腰幼又高挑，呢種身材喺日本人眼中簡直係最高品質！之不過係咪世間難求，似乎又係，喺日本寫真界就有位女優被業界形容為「現實版峰不二子」，佢就係染谷有香！

今年29歲嘅有香，個樣冷艷高傲，身材更加係高質素，擁有5呎9吋嘅高度之餘，仲有前有後，上圍對G奶飽滿，質感天然又夠彈性，襯埋纖腰美股，因而被人封為「靈長類最強Body」。

瞓身演出寫真

其實有香讀高中嗰陣已經長得婷婷玉立，喺社區入面已經係人人都識嘅美人兒，後來佢一心想做明星，於是參加漫畫雜誌《少年剛》嘅形象女郎選拔，最終獲得特別獎，順利躋身藝能界，兼且好快獲演出電視劇嘅機會，處女作就係《華和家之四姊妹》。之後，有香投身寫真界，憑住最強Body，人氣急升，雖然佢曾經因為忙於影視圈工作而暫別寫真界兩年，但2019年回歸時，聲勢都仲係好勁。最近，佢終於決定推出第二本寫真集，書名叫《This is the beginning》，意思係自己快將踏入30歲，所以現時決定告別以前嘅演出風格，重新開始。喺寫真集入面，有香可以話瞓身演出，有好多全裸上陣嘅場面，將其最強Body表露無遺，真係令人好期待呀！