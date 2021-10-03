貼「地」誘惑　情慾大爆發

近年興講「貼地」呢個詞語，通常用嚟讚人夠實際、貼近現實、腳踏實地之類，其實喺情色世界入面，同樣講求「貼地」，最忌有姿勢冇實際，今次就由地面嘅英文「Floor」講起，分享吓提升性趣嘅實際方法。

Floor Work 誘人表演

好多時英文情色俚語唔可以按字面意思去理解，「Floor Work」係好例子，直譯嘅話，可解作地面工作，但其實係艷舞咁解，背後原因同呢種成人娛樂有唔少喺舞台地板上表演嘅動作有關。正因為咁，有啲夜總會以「Floor Show」（即艷舞騷）作招徠。又問吓大家，知唔知「Floor-play」係乜嘢意思？咪以為係喺地板玩耍咁單純，其實係暗指曳曳呀！

Frisky Floor Show 變種推車仔

曳曳唔一定喺床上，只係冇任何家居嘅情況下，有乜嘢體位至啱玩？有性學家就話有一招叫「Frisky Floor Show」可以喺任何地方進行。玩法係女方背對男士站立，慢慢彎腰，直至雙手撐地，男士可以喺後面用雙手環抱女方，只要雙方取得平衡，就可以進行活塞運動，係咪超簡單呢？性學家稱，如果女方腰部柔韌性唔夠，雙腿彎曲亦可。咪以為呢招冇乜特別，據性學家指出，男方喺抽送時能有效刺激女方嘅G點，大家不妨一試。

《Footsie Floor Show》 熟女騷美腿

美國四仔史有唔少以美腿為賣點嘅作品，問題係呢套由Girls喺今年推出嘅《Footsie Floor Show》，點解咁受四仔迷歡迎呢？原因好簡單，有份參演嘅8位熟女脫星包括Lea Lexis、Mya Diamond、Brandy Smile等等，全部都有樣有身材，仲好有女人味。當中最令四仔迷有意外驚喜嘅脫星，莫過於嚟自匈牙利嘅Brandy Smile，事關一向以中性打扮示人嘅佢，今次竟然換咗個女人味十足嘅造型，加上擁有37吋迷人美股，激戰起嚟啪啪響，真係聽到人勁興奮！

同場加映：地下神作《DANCE FLOOR 1 過激Ver.》

有冇諗過睇AV會興奮到想跳舞？由日本AV廠究極喺2013年推出嘅《DANCE FLOOR 1 過激Ver.》，就係一套以勁歌熱舞為賣點嘅作品，因而被AV迷稱為奇作！講真片中播放住激烈嘅舞池音樂，拍攝手法好似MV，如果唔係有曳曳演出，真係以為自己睇緊MV！

順帶一提，呢套作品嘅製作認真，片廠仲搵嚟宮間葵、藤北彩香、咲月莉子同Maika孭飛，佢哋都係當時人氣高企嘅女優，以身材火辣見稱，跳起舞上嚟，意態撩人，加埋連場肉搏戲，真係一套激情無比嘅AV作品。