【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月廿八乙酉水建日

吉時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：會友、掃舍、修造

忌：動土、栽種、詞訟

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、2、6、8

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座

心情愉快，渾身正能量，做事效率遠勝過去。

金牛座

悶悶不樂，勿收埋自己，友人的開解幫到你！

雙子座

處理生活雜務游刃有餘，讓另一半感到安心。

巨蟹座

財運不錯，或有意外收入，但切忌太過張揚。

獅子座

擁有一顆樂觀積極的心，用灰藍色有助開運！

處女座

未能與共事者取得默契，事業發展遭逢挫折。

天秤座

只要能夠未雨綢繆，面對財務壓力也能應付。

天蠍座

人氣欠佳，易被人刻意刁難，毋須放在心上。

人馬座

幹勁十足，做事快靚正，容易得到上司器重。

山羊座

不滿同事的工作態度，心情鬱悶卻無力解決。

水瓶座

無風無浪，不妨跟友人閒聊，可獲有趣資訊。

雙魚座

行動力強，惟做事要按部就班，忌操之過急。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）兔 麻煩多

鼠

和氣生財，謹記得罪別人會拖累運勢。

牛

事業運上升，做事得心應手，易獲賞識。

虎

人氣旺，多出席社交場合，好事自然來。

兔

是日沖煞，遇到複雜問題，束手無策。

龍

敢於在事業上提出建議，不難獲得重用。

蛇

貴人運強，充滿正能量，事業發展順利。

馬

適合與家人共聚聊天，可增進彼此感情。

羊

趁今天吃頓大餐慰勞自己，心情更加靚。

猴

行動力強，面對繁重工作仍應付自如。

雞

人緣運欠佳，容易講多錯多，禍從口出。

狗

情緒易激動，勿多管閒事，免惹是生非。

豬

運勢不太好，易因面子問題而自招煩惱。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

我有一布袋，虛空無罣礙

上次專欄講述飲食和五行的關係，而之前經常提及一命二運三風水，四積陰德五讀書，今次則將講到剩下五大法則：六名七相八敬神，九交貴人十養生。

飲食能按四時和個人五行喜忌選配，達到第十個法則（養生），身體好，運自然好，人的一生，活着就是勝利，健康才是改運的真諦。

這兩年，流年金五行過盛，個人五行缺金當然有利，金多五行一般應對每年秋天，而每年西曆八月和九月，更成多事之秋。

秋應肺，肝屬木，金剋木，當金剋木太過，可導致肝鬱，肝鬱則直接導致脾胃失常、運化滯呆、消化不良、氣滯不順、便秘等症。這時適宜多吃舒肝健脾、養肺滋陰之物。

世間萬物，陰陽都需要平衡，金多金少也會出現失衡，因此養生也是改運的其中一個法則。

以清淨心看待自己，以歡喜心過生活，以平常心生情味，以柔軟心除罣礙。