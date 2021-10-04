【同馬雲有關？】趙薇列「25人全渠道封殺名單」頭號人物

近日網上瘋傳一份「全渠道封殺」的25位劣迹藝人名單，「逃稅雙嬌」范冰冰及鄭爽毫無懸念的榜上有名，至於內地女星趙薇被歸為「政治問題」類別並在懲處榜榜首。由於傳她封殺以來，從未有官方說法，故是次涉及政治原因，有傳是跟一直和她私交甚篤、阿里巴巴創辦人馬雲有關。

負面事件，有關部門開始對內地演藝圈進行強力「掃蕩」，實施多項措施全面整治，要求藝人德藝雙馨。近日內地網上瘋傳一份被猜測是官方部門公布的25位劣迹藝人名單，包括21男4 女，名單上的標題寫着：「全渠道封殺有政治問題的藝人」。名單上細分了「政治問題」、「違法亂紀 」及「失德失範」3大部分，而一直有傳已被列為「劣迹藝人」的內地女星趙薇，在這名單中被歸類為「政治問題」類別，且位於懲處榜榜首。

今年8月26日，趙薇主演的所有影視作品，一夜之間在零預警下突然全被下架，就連網上關於她的「超話」也全部被注銷，立刻傳出被封殺，惟至今官方仍未有任何說法。傳出被封殺後兩天，她被指「走佬」到法國，之後她突然「蒲頭」，更新社交網「報平安」並暗示仍身在內地，神隱超過20日，直至上月15日，網上突然瘋傳她在老家安徽蕪湖的相片，但未知是否舊照。如今在這份最新流傳的劣迹藝人名單中，她被歸類到「政治問題」的類別，當然令外間有更多揣測，包括有傳是跟阿里巴巴的馬雲有關。

雖然一直有指趙薇被封殺，是因為受其旗下藝人張哲瀚被指為「精日分子」所拖累，同時又指她早年穿日本軍旗的服裝，以及曾和丈夫黃有龍玩「蛇吞象」以高槓桿撬動萬家文化並被證監會處罰，但有指以上相關爭議事件一早已塵埃落定，「翻舊帳」並非官方的做法，加上近年趙薇冇違法違規的公開訊息，故有傳有人可能牽涉未公開的重要調查中。

范冰冰鄭爽「違法亂紀 」

眾說紛紜，其中一個說法，是跟阿里巴巴監管風波有關，近年內地對互聯網企業的整治下，作為內地最大電商企業的阿里巴巴當然是目標之一，今年初因「二選一」等市場壟斷行為，已遭市場監管總局重罰逾182 億元人民幣（約220億港元），而馬雲在去年批評中國金融監管體制外，他旗下螞蟻集團去年上市撻Q，自此淡出公眾視野，比之前更加低調。然而趙薇和馬雲的關係千絲萬縷，既是好友更是商業夥伴，包括早年趙薇曾是阿里影業第二大股東，並兩次減持而套現逾20億港元，令她身家暴漲及被指為「女版巴菲特」外，趙薇母親魏啟穎更持有螞蟻的股份。

另外，同樣因逃稅而要賠上天價罰款的范冰冰及鄭爽，在這份名單中同樣被歸為「違法亂紀 」的類別。范冰冰在2018年遭罰款逾10億港元後，「范爺」氣勢立刻暗淡無光，如日方中的演藝事業立刻跌入谷底， 惟幸好未至於全面被封殺，其個人及工作室的社交帳戶「逃出生天」未有被注銷，近年積極搞自家美容品牌事業的她，更為不少內地雜誌任封面女郎，甚至也有小量的代言工作，惟這名單瘋傳後有否對其星途再造成打擊，則是未知之數。至於今年8月承認逃稅的鄭爽，多次被官媒封為「劣迹藝人」，故她今次榜上有名，可謂意料之內。