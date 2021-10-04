洗底都冇用！柯震東衰多瓣炫富　翻身無望

台灣藝人柯震東近年努力「洗底」，一直想再打入內地市場，除打「道歉牌」外，還安排作品悄悄上架試水溫。可是今次他仍被列入封殺名單，加上他曾上載的豪宅短片近日被網民「無限Loop」大放送，正犯了內地整頓娛圈「禁炫富」之忌，柯震東可謂雪上加霜，翻身無望。

柯震東2014年因吸毒事件前途盡毀，雖然多年來一直努力尋求出路，在富爸爸柯義浤多次出手幫忙下，令主演的電影《打噴嚏》去年可於台灣上映，電影歌曲《約定一拳》還在內地上架。今年6月，柯震東趁30歲生日連同事件中被封殺的房祖名一起懺悔，並揚言「我們要認真跟大家道歉，我們會一起變得更好」，似為內地復出鋪路。不過，在昨日（3日）曝光的全渠道封殺名單中，他成為繼羅志祥後另一台灣藝人入榜，至於房祖名則是榜中唯一香港藝人。

其實今年本是柯震東豐收的一年，他主演的3部電影包括《鱷魚》、《MONEYBOYS》及《月老》已確定通過金馬獎初選，內地更有傳《鱷魚》的宣傳片出現在各社交平台。可是正當一切看似向好之際，如今再被點名為劣迹藝人，而近日內地的社交網確已不再見到有關該片的宣傳片及資料，相信其重生之路，依然遙遙無期。另外，內地近期對娛樂圈進行「清朗行動」，柯震東因吸毒事件而上榜外，網民更加多腳，將他去年於社交網大晒台灣豪宅的短片「無限Loop」，令其陷入「炫富藝人」之一。

片中他親自做導遊介紹豪宅中大量藝術品、古董以及私人影院，更展示花了過百萬購入的大量玩具模型，不少更是1：1真人比例，足可媲美古天樂的玩具庫，即使他未有公開豪宅房價，然而比較附近平房成交金額，市值至少達1.3億台幣（約3,200萬港元），炫富味濃！