藝人林曉峰(Lo)因為參加內地真人騷《披荊斬棘的哥哥》而人氣急升,身在內地已好幾個月的阿Lo,他的外甥、即林珊珊大女李怡(野人)在社交網上戴一張新照,阿Lo大仔林寶孭起她,她像個小朋友們開心得擘大腳,她指因為舅父阿Lo唔係香港,所以要佢個仔取代其位置,她寫道:「係呀,我咁大個人都成日叫我舅父孭我㗎,最鍾意叫舅父練力,I love my family,connecting my inner child by being crazy。(我愛我嘅家庭,令我變番小朋友咁。)」

而林珊珊細女李澄(西瓜)去年跟DJ傑傑分手的她,早前在電台節目中兩人被爆已復合,日前係西瓜生日,傑傑在社交網上載兩人頭貼頭合照,正式宣告復合,並留言:「Happy Birthday!」圈中好友齊齊畀Like,網友表示終於話明白點解之前唔講,原來係等女友生日先公布。