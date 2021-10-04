疫境新潮流　去神社要自備水杓？

有了解過日本文化的人應該知道進入日本神社之前要到旁邊的手水舍用水杓來洗手和漱口，但由於疫情關係，共用水杓容易構成衞生問題，所以現在的神社之中已經很難見到它們的身影。不過作為日本傳統的參拜文化，豈能說不見就不做呢？在日本有逾120年歷史的神具店唐箕屋本店為了延續這一個傳統，推出了便攜式水杓「マイひしゃく手水日和」，體積較一般的水杓要小，方便大家自帶水杓到神社參拜，上年推出的第一彈反應熱烈，訂購量遠遠超標，可能有見及此，最近就推出第二彈，不但體積比上一次更小，而且攜帶的袋袋亦進一步升級，還未到截日期，訂購量已經再一次爆標，可見日本人對其的堅持。

這款便攜式水杓第一次推出的時候，大小是長21cm × 7.6cm，而今次第二版是20cm × 6.7cm，尺寸進一步縮小，自帶更方便。它以來自日本岐阜縣的扁柏（檜木）製成，且表面塗上了安全保護塗層，防水、防黴、防曬、防裂，不易損壞，可以長期使用。再者，店舖亦為其設計了專用的防水攜帶袋，以日本大和紡績株式会社製造高防水性且透氣的「VENTILE」100% 純棉材質製成，這次更加入了金屬扣子，方便掛在包包上。除此之外，還有擺放的支架和原創手巾可配套購買。

目前這一款水杓在眾籌網上接受預購，單個的價格為5,445日元（含稅約379港元），配套的產品可以單品或套裝購買，預計於10月24日結束，12月發貨，不知各位日本迷又會不會考慮一下呢？