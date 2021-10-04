獲瑪姬邀請做直播嘉賓　敖嘉年驚訝慶生：以為佢生日

熱愛唱歌的前DJ瑪姬，自發舉行的慈善音樂企劃到第三回，是次請來藝人敖嘉年做嘉賓，瑪姬與敖嘉年曾前後腳在新城工作，之前一直只是隔空留言素未謀面，故是次獲對方一口答應感到好開心。

瑪姬表示有口才了得的敖嘉年傍住做直播，令她減輕負擔，流程也變得更順暢輕鬆，她說：「因為個音樂會係自己一腳踢主辦，我要一邊唱歌、一邊主持，唔想有Dead Air，個腦要記住個Rundown，又要一眼關七，但有嘉年喺度，佢完全自動波，仲幫手補位呼籲觀眾踴躍捐款，非常專業，希望好快有機會再同佢合作。」

而當晚其中一個亮點就是在合唱壓軸歌曲前，瑪姬為敖嘉年送上生日蛋糕，補祝其9月26號生日，嘉年表示相當驚喜：「同事拎個蛋糕出嚟嗰陣，我仲以為係慶祝瑪姬生日。」原來2人同為天秤座，大家笑言怪不得性格相近，要求都很高，瑪姬說：「我哋都係每唱完一首歌、演完一幕戲，主持完一個活動之後，都會好認真檢討，總係會覺得自己有做得未夠好嘅地方。」她說好感謝嘉年完騷後有給予寶貴有用的意見，她直言「對住你講讚美說話嘅人好多，但係真心坦誠講有建設性意見嘅人真係好難得，所以好多謝嘉年呢位前輩。」