晒合照多謝老闆　曾樂彤一知做女主角即匿埋廁所喊

英皇小花曾樂彤初嘗做電影女一滋味，孖陳家樂、馬思惠等演出英皇電影《分手專家》，日前新戲煞科後，曾樂彤再於社交網Post出同英皇集團主席楊受成的合照，並打咗千字文去紀念呢次處女作。

先講到2010年揀課外活動嘅時候，佢話喺冇咩選擇嘅情況之下，跟朋友隊參加咗人生第一個舞台工作坊，一參加就3年，因而令自認冇咩方向同目標嘅佢突然對演藝產生興趣，撻着咗團火，甚至決心要做個表演嘅熱血青年：「好感激當年揀我做女主角嘅導演，就係咁每次為期3個月密集式訓練嘅製作，改變咗我一生，話轉校就轉校，激到我阿媽紮紮跳！當時我答應佢，只要畀我轉去讀表演，我一定攞學科獎畀佢定驚，唔會影響到學業！」

之後佢再接拍咗人生首個MV、然後就係電台單元劇、再跟住就係第一部電視劇，一直做、咩都試，就連佢都笑嘲自己係盲頭烏蠅係咁衝：「中間等待嘅呢幾年，我做咗好多演員以外嘅嘗試，有咩機會就捉緊，即使自己唔擅長，我都想做好佢，唔想辜負相信我嘅人！」

不過曾樂彤坦言有段時間迷失咗咁，一度覺得自己偏離得太遠，又喺度諗自己係咪唔適合呢行，直到有一日迎來逆轉！佢話公司同佢講：「曾樂彤，機會終於來了！」一直默默耕耘嘅佢自爆聽到呢個消息係好浮誇咁匿埋咗喺廁所喊，終於畀佢等到呢個難能可貴嘅機會：「到今日我完成咗人生第一部做女主角嘅電影，呢一個月就好似發咗場好美嘅夢，亦收到好多朋友嘅打氣訊息。希望呢場夢可以發好耐好耐，謝謝畀我機會同相信我嘅所有人！」最後佢仲勁Hyper預告電影將於下年上映，更約定大家到時戲院見！