吳京新片破17億票房　韓東君學嘢練眼神成才

動作巨星吳京「打孖上」，主演的兩部電影《長津湖》及《我和我的父輩》同日在內地「打對台」，上映4日兩部戲的總票房破人民幣21億元（約港幣25億元），而《長津湖》更已破人民幣17億元（約港幣20.53億元），氣勢迫人！從影以來為拍戲去到盡搞到周身傷、並縫了超過一百針的吳京，雖然今時今日在影壇舉足輕重，但未有大擺巨星架子，對後輩提攜之餘，愛挑戰高難度動作的他，就連演技也一樣花時間鑽研，即使是一個眼神，都會苦練！

早年憑內地劇《無心法師》而走紅的內地男星韓東君，跟吳京合演《長》片，日前他接受訪問時，自爆吳京如何「過招」外，更教他有另類方法，去練習及演繹殺手的眼神。在戲中飾演神槍手的韓東君說：「因為京哥比較有經驗，他跟我說：『東君，你在咱們不拍的時候，你就找一個，假如說刀尖或者子彈尖，你就一直瞄着他，就去看，就去練這個狙擊手的眼神。』其實對我來說，真的特別受益，會讓自己穩下來。因為狙擊手的呼吸是非常重要的，當你的呼吸不均勻，或者是有一些不勻稱的時候，他的槍法可能沒有那麼準。」網友說難怪見韓東君在戲中的表現突出，眼神非常凌厲，原來是有吳京親自教路「點睛」！